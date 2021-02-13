Uzmandan çiftlere uyarı: Korona sürecinde daha fazla sevgi sözcüğü kullanın!

İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yıldırım, koronavirüs sürecinde çiftlerin evde birlikte daha fazla vakit geçirmeye başladığını kaydederek, bu nedenle partnerler arasında daha fazla sorun yaşanmaya başladığını dile getirdi. Doç. Dr. Yıldırım, iletişim sıkıntısı yüzünden problemlerin iyice büyüdüğüne dikkat çekti.

"Çiftler koronavirüs sürecinden çok etkilendi"

Koronavirüs sürecinde belirsizlik ortamının hâkim olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım, bu süreçten çiftlerin ve ailelerin oldukça fazla etkilendiğini söyledi. Doç. Dr. Yıldırım, koronavirüs sürecinde ilişkilerin çoğunun iletişim sorunu nedeniyle ayrılıkla neticelendiği veya tam tersi ilişkilerin doğru iletişim sayesinde daha da güç kazandığını belirtti.

"Birlikte uzun zaman geçirmek sıkıntıya neden oluyor"

Çiftlerin koronavirüs sürecinde birlikte daha fazla vakit geçirdiğini ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, bu nedenle bazı problemlerin meydana geldiğini kaydetti. Doç. Dr. Yıldırım, çiftlerin daha önce çözemedikleri bazı problemlerinin bu süreçte iyice ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu nedenle partnerler arasında çatışma yaşanabildiğini dile getirdi.

Koronavirüs sürecinin ne zaman sona ereceğinin henüz belli olmadığını aktaran Doç. Dr. Yıldırım, bu nedenle insanlarda koronavirüsün ne zaman tamamen biteceğine dair endişelerin oluştuğunu söyledi. Doç. Dr. Yıldırım, söz konusu süreçte bireysel olarak etkilenen psikolojinin ikili ilişkilere de zarar verdiğini belirterek, partnerler arasında iletişim sorunlarının yaşandığını ifade etti. Koronavirüs sürecinde boşanmaların artış gösterdiğini belirten Doç. Dr. Yıldırım, aynı evde çiftlerin sürekli "sen" merkezli konuşmaları, empati kuramamaları ve küsmeleri nedeniyle problemlerin iyice arttığını aktardı.

"Sevdiğinizi söyleyin"

Doç. Dr. Yıldırım, partnerlerin sevgi gösteren ifadeler kullanılmamasından şikâyetçi olduklarını kaydederek, bu nedenle daha fazla sevgi sözcüğü kullanılması gerektiğini, tarafların birbirlerine "Seni seviyorum" demesinin önemli olduğunu ekledi.

Koronavirüs sürecinde boşanmalar neden artıyor?

Koronavirüs sürecinde boşanmaların ciddi derecede arttığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Aynı evin içerisinde sürekli beraber vakit geçiren çiftlerin birbirlerinin özel alanlarına girdikleri, eksikliklerini ve hatalarını daha fazla fark etmeye başladıkları, bu nedenle tahammül duygusunun azaldığı bilinen bir gerçek. İnsanlar kriz anlarında hayatta kalma içgüdüyle değişik reaksiyonlar verebiliyor. Partnerler birbirlerinin kriz anlarında nasıl hissettiğini anlamayabilir. Bu durum da tartışmalara ve kavgalara neden olur. Çiftlerin bu sürecin üstesinden gelememeleri durumunda şiddetli geçimsizlik oryaya çıkar. Boşanmaların sebebi koronavirüs değil. Boşanmaların asıl sebebi koronavirüsün yarattığı psikolojik durum ve bu duruma tahammül edememe halidir. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle mahkemelere boşanma isteğini ileten kişi sayısında 3-4 kat artış yaşandığı biliniyor. Bunun ciddi bir artış olduğu söylenebilir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 16:35