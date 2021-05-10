Uzman Doktordan Ailelere Ciddi Uyarı!

Pandemi süreci sebebi ile okulların kapatılması ve tam kapanma sürecine giriş yapılması ile birlikte başta çocuklar olmak üzere herkes evlerinde kaldı. Konu ile ilgili olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Başkanı Doçent Doktor İsmail Akaltun, ailelere uyarıda bulundu. Akaltun, korana virüsün mutasyona uğrayan yeni varyantları ardından bulaşıcılığı ile beraber covid-19 salgınının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım sebebiyle tam kapanma döneminde çocukların ruhsal durumu ile ilgili bazı önerilerde bulundu.

Öğretim programına belli bir zaman sonra tekrardan uzaktan eğitime yeniden başlandığı Doçent Doktor İsmail Akaltun tarafından açıklandı. Fakat her yaş grubundan olan öğrencilerin bu kez ise çok farklı bir öğretim sistemini tecrübe edecekleri, ailelerin de bu sürece katılacakları bu dönemde aile dayanışmasının öne çıkacağı hakkında açıklamalar yapıldı. Çocuklara güven duygusunu aşılamanın da bu dönemde oldukça önemli olduğu hakkında uyarılarda bulunuldu. Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında çocukların evlerden çıkmadığını özellikle küçük yaşlarda olan çocukların bu durumu anlatmak için zor durumda olduğu aktarıldı. Akaltun, çocuklar dünyanın güvenilir bir yer olduğuna inanma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Bu durum ile ilgili olarak ailelerin çocukları bu konuda motive etmeleri ve çaba sarf etmelerinin oldukça önem taşıdığı söylenildi. İnsanların bu dönemde kendi endişelerini yönetmekte zorlandığı göz önüne alındığı zaman çocuklardan bilgi saklamak ya da duyguları göstermemeye çalışmak yerine çocuklara karşı daha açık ve samimi olmaya gayret edilmesi gerektiği ifade edildi. Onların yaşlarına uygun şekilde çocuklarla konuşmak belirsizin getireceği tedirginlik ve kaygının önüne geçer, şekilde açıklamalar yapıldı. Çocuklarla konuşurken ise oldukça dikkatli olunması gerektiği ve sakin bir tavır sergilenmesinin önemli olduğu yapılan açıklamalarda aktarıldı.