Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: ‘Uzayda İzi Olmayanın Dünya’da Sözü Olmaz’

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Erdoğan’ın duyurduğu 2023 Ay Misyonu’nun ardından gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da, en çok konuşulan isimlerden biri. Türkiye’nin uzay projeleri ile ilgili Azerbaycan’a giden Yıldırım, uzay projeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. TUA olarak temasların olumlu olduğunu belirten Yıldırım, “Azerbaycan'da gerçekten bir birikim var. Uydu işletmeciliği gibi konularda altyapı var. Temel bilimlerde çok iyi bilim insanları var. Bunlardan Türkiye'nin bu program çerçevesinde genel olarak istifade etmesi söz konusu. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeleri de buna katarak, bir güç birliği içerisinde inşallah bu uzaydaki varlığımızı tahkim etmeyi hedefliyoruz. Biz Türkiye olarak 'bunu yapmalıyız, yapabiliriz' diye yola çıktık ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Ama biz istiyoruz ki, burada bir uluslararası iş birliği olsun, öncelikle de kardeşlerimizle olsun.” dedi.

20 ülke ile görüşmeler sürüyor

Yıldırım, aralarında Rusya, Çin, ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinin de yer aldığı 20 ülke ile temasların sürdüğünü belirtirken, uzay programına ilişkin endişesi olanlar içinse şu ifadelere yer verdi: