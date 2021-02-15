Uzay Ajansı Başkanı: ‘Türk Astronotu Uzaya Biz Götürmeyeceğiz’

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu uzay programının ardından, bazı konuların yanlış anlaşıldığını belirterek bazı noktaları aydınlattı. Yerli ve milli imkanlarla Ay’a yumuşak iniş yapmak için hedefin 2028 yılı olduğunu belirten Yıldırım, bu inişin insansız olacağını belirtti. Ay yüzeyinde gezen ve bilimsel çalışma yapan bir rover indirmenin hedeflendiğini belirten Yıldırım, bu hedefin 2028 yılına uzandığını ve sürecin bir zincir olduğunu söyledi.
“2023 bir ara misyon”2023 yılında Türkiye’nin Ay’a gideceği ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirten Yıldırım, bunun uzun bir süreç olduğunu belitti ve “Birçok halkası var bu zincirin. 1. halkası uzay aracımızın dünyadan dünya yörüngesine çıkartılması. 2. halka roket motorumuzun ateşlenmesi. 3. halka bu ateşlemeden sonra alınan ivmeyle Ay'a doğru bir yörünge takip ederek ulaşılması. 390 bin kilometre yol katedilecek ve 3 gün sürecek. 4. aşama Ay'ın yörüngesine girilmesi. 5. aşama Ay'a yumuşak iniş yapılması. 6.'sı Rover'ın indirilmesi. 7.'si Rover'ın topladığı bilgilerin ülkemize aktarılarak değerlendirilmesi. Gerçekleşmeme ihtimali çok artacaktı. Herhangi bir yerde takılma olduğu zaman program başarısız görülecekti. Bu yüzden biz 2023'de bir ara misyon koyarak bu zincir halklarının bazılarını denemek istiyoruz” dedi.
“Türkiye’nin insanlı uzay programı yok”
Yıldırım, Türkiye’nin şu anda mürettebatlı bir uzay programının olmadığını belirterek, Türk astronotu uzaya başka bir ülkenin götüreceğini ifade etti ve şunları söyledi:
"Dolayısıyla bu ilk 10 senede yok ama astronot programımız var. Astronot nasıl olacak derseniz. Onda biz zaten Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gidip geliniyor. O programa dahil olarak bir Türk insanını, Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermeyi planlıyoruz. Yani biz götürmeyeceğiz. Öyle bir kabiliyetimiz yok. Zaten Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ortakları arasında Türkiye de yok. Dolayısıyla biz bir ülkenin kotasından istifade ederek hangi ülkeyle anlaşıyorsak, astronotumuzu oraya göndereceğiz. Buradaki maksadımız bilimsel deneyler yapabilmek. Bizim Ay'a ya da başka bir yere insan göndermek gibi bir hedefimiz yok. Ay'a gidecek olan misyon tamamen insansız misyondur."