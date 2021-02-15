Uzay Ajansı Başkanı: ‘Türk Astronotu Uzaya Biz Götürmeyeceğiz’

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu uzay programının ardından, bazı konuların yanlış anlaşıldığını belirterek bazı noktaları aydınlattı. Yerli ve milli imkanlarla Ay’a yumuşak iniş yapmak için hedefin 2028 yılı olduğunu belirten Yıldırım, bu inişin insansız olacağını belirtti. Ay yüzeyinde gezen ve bilimsel çalışma yapan bir rover indirmenin hedeflendiğini belirten Yıldırım, bu hedefin 2028 yılına uzandığını ve sürecin bir zincir olduğunu söyledi.

“2023 bir ara misyon”

“Türkiye’nin insanlı uzay programı yok”

2023 yılında Türkiye’nin Ay’a gideceği ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirten Yıldırım, bunun uzun bir süreç olduğunu belitti ve “Birçok halkası var bu zincirin. 1. halkası uzay aracımızın dünyadan dünya yörüngesine çıkartılması. 2. halka roket motorumuzun ateşlenmesi. 3. halka bu ateşlemeden sonra alınan ivmeyle Ay'a doğru bir yörünge takip ederek ulaşılması. 390 bin kilometre yol katedilecek ve 3 gün sürecek. 4. aşama Ay'ın yörüngesine girilmesi. 5. aşama Ay'a yumuşak iniş yapılması. 6.'sı Rover'ın indirilmesi. 7.'si Rover'ın topladığı bilgilerin ülkemize aktarılarak değerlendirilmesi. Gerçekleşmeme ihtimali çok artacaktı. Herhangi bir yerde takılma olduğu zaman program başarısız görülecekti. Bu yüzden biz 2023'de bir ara misyon koyarak bu zincir halklarının bazılarını denemek istiyoruz” dedi.

Yıldırım, Türkiye’nin şu anda mürettebatlı bir uzay programının olmadığını belirterek, Türk astronotu uzaya başka bir ülkenin götüreceğini ifade etti ve şunları söyledi: