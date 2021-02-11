Uzay Ajansı Başkanı Açıkladı: Bir Türk Uzaya Ne Zaman Çıkacak?

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan, Aysel Alp ve Meltem Özgenç’in orularını yanıtladı. Yıldırım, ajansın esas hedefinin 2028 yılında Ay’a yumuşak iniş yapmak ve Ay’dan veri toplamak olduğunu belirtirken, 2023 yılında ise sert iniş yaparak Ay’a Türkiye olarak ilk adımı atmanın hedeflendiğini belirtti. Yıldırım, “"Aracımız 2023’te sert iniş yapacak, yani tekerlekleri açılmayan uçak nasıl hasar alıyorsa oradan bir daha kalkmayacak. Ama motorumuzun ateşlemesi, uzay aracının kontrolü, veri haberleşmesinin sağlanması tüm bunları devrim niteliğinde denemiş olacağız. 2028 yılında da aracımız uzaya insansız olarak gidecek.” dedi.

Uzay misyonu için para nasıl bulunacak?

Altyapı ve kapasite var

Yıldırım, çok tartışılan bütçe konusunda ise “Herkes ‘Parayı bulacak mısınız?’ diyor. Devletimizin bütçesi yeterli olmasa bile uluslararası işbirlikleriyle para bulunabilir çünkü uzay herkesin gündeminde" diye yanıtladı. "Programımız açıklandı, ‘Biz de girmek isteriz’ diyen diyene" ifadesini kullanan Yıldırım, "100 milyon dolar atın desem atacak ülke çok. Para sorun değil ama insan kaynağında sıkıntı var. Nasıl Türkler NASA’da, ESA’da çalışıyorsa biz de insan eksiğimizi öncelikli Türk olmak üzere başka ülkelerden tamamlayabiliriz” dedi.

Belli hazırlıklar olmasaydı 2023 yılında Ay’ın hedeflenemeyeceğini belirten Yıldırım, Türkiye’nin uydu konusunda gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi. Motor konusunda ise ROKETSAK ile TÜBİTAK’ın ortak çalışması ile hibrit motorun geliştirildiğini, 1 yıl içinde de hazır hale geleceğini söyledi ve “Evet belki Ay’ın çok şeyi biliniyor. Ama bizim oraya gitmemiz teknolojik gelişmemiz anlamına gelir. Bu çalışma bize teknolojik sıçrama yaptıracak, haberleşme, nano teknoloji, robotik işler gibi alanlarda dünya seviyesini yakalamamızı sağlayacak. Benim bir sloganım var, ‘Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz.’ Sanayi devrimini kaçırdık ama uzay devrimini kaçırmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Uzaya gidecek kişinin özellikleri ne olmalı?

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu, uzaya gidecek kişinin sahip olması gereken özellikler konusunda ise şunu söyledi: