Uzaktan Sevgililer Günü Nasıl Kutlanılır? Online Sevgililer Günü Aktiviteleri

Korona virüs salgını nedeniyle bu sevgililer günün de binlerce çift ayrıl kaldı! Buluşmalara engel olan yasaklara rağmen bu sevgi dolu günü en romantik şekilde geçirebilirsiniz. Ufak, sağlık iletişim ile birlikte sizde aranızdaki aşkı güçlendirebilirsiniz. Bizde siz aşk dolu çiftler için sevgililer günü gibi özel günlerde yapılabilecekleri öneren bir yazdı derledik. Keyifli okumalar.

Korona salgını önce sosyal hayatlarımızı sonra maddiyatımızı şimdi de aşk hayatımı etkiledi! Salgın nedeniyle birçok günlük alışkanlığımızı terk ettik. Sevdiklerimize, sevgilimize, ailemize daha az zaman ayırır oldu. Sosyal mesafe ve izolasyon derken kendimizi yalnızlaştırdık.

Salgın nedeniyle bu sevgililer gününde de bile birçok çift birbirinden uzak kaldı. Peki tüm bunlara rağmen diğer yıllar gibi sıcak ve samimi bir 14 Şubat yaşamak yine de sizin ellerinizde. Sosyal Mesafeye ve alınan pandemi tedbirlerine uyarak çiftler birbirleriyle vakit geçirebilir.

Her ne kadar pandemi nedeniyle ilişkilerimiz zayıflasa ve eskisi kadar birbirimize dokunamasak da beraber vakit geçirmek mümkün. Bu sevgililer gününde de geleneksel buluşmaların yerine sevgili çiftler daha önce kutladıklarından farklı bir 14 Şubat kutlayarak birbirlerine olan sevgililerini gösterebilirler.

Her ne kadar yüz yüze iletişimin yerini tutmasa da sevgilinize yapacağınız ufak jestlerle birlikte ona olan sevginizi gösterebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklamalar da bulunan Psikiyatrist Yelda Öge, çiftlerin bu sene daha farklı bir ortam geçireceğini ve duygu yoksunluğunun önün geçmek için çaba harcamaları gerektiğini açıkladı.

14 Şubat sevgililer günü ile birlikte yapılacak sağlıklı iletişimin ilişkiyi güçlendireceğinden bahsetti.

Psikiyatrist Yelda Öge görüntülü konuşmaların artmasıyla birlikte tarafların birbirini duygusal açıdan tanımaları daha da zorlaşıyor dedi. Fakat yine de çiftler için bu konuşmalar da birbirlerine duygularını aktarabilirler dedi.

Birlikte yemek yapmak, duygusal anlamda konuşmak ya da birlikte bir şeyler yemek ilişkilerini güçlendirebilir dedi. Yine Psikiyatrist Yelda Öge’ye göre çiftlerin bu dönemde birbirlerine ufak jestler yapmaları ve hediyeler göndermeleri ilişkiyi güçlendirecek şeylerdendir yorumunda bulundu.

Çiftler ise birlikte vakit geçirmek için sanal ortam oyun oynayabilirler ya da bugüne özel romantik bir film izleyebilirler. Çifter birlikte sevdikleri şeyleri yaparak aralarındaki sevgiyi birbirlerini hissettirebilirler.

Uzun ve duygusal mesajların yanı sıra romantizmden hoşlanıyorsa ufak videolar hazırlayabilirler. Görüntülü konuşabilir ve birlikte sevdikleri şarkılardan oluşan bir playlist hazırlayabilirler. Birbirlerine bugüne özel şiir yazabilir ya da sanal ortamdan mektup bile gönderebilirler!