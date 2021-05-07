Uzaktan Eğitime Ara! 10 11 12 Mayıs’ta İdari İzin

Gündemde yer alan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan özel ve resmi okullarda kamu çalışanlarının idari izinli olarak sayıldığı, 10 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde devam edilen uzaktan eğitime ara verileceği bilgisine ulaşıldı. Uzaktan eğitime ara verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürlüğü tarafından 27 Nisan tarihinde ilgili birimlere bir yazı gönderildi. İlgili birimlere gönderilmiş olan korona virüs kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde tam, bunun yanı sıra 12 Mayıs 2021 tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilen korona virüs kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazı ile edinilen bilgilere göre açıklanan 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde öğretmenlerin idari izinli sayılması nedeniyle okullardaki uzaktan eğitime ara verileceği haberi öğrenildi. Gönderilen yazı ile birlikte bakanlığa bağlı olan tüm resmi ve özel okulların açıklanan tarihlerde tatil olacağı bilgisine ulaşıldı.

Uzaktan eğitime ara verilmesi ile ilgili açıklanan bilgilere göre tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de öğretmenler okul yöneticilerinin üzerlerinde bulunan ders görevlerinin yapılmış sayılacağı ve karşılığında ek ders ücretinden yararlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklanan bilgiler arasında uzaktan eğitim sürecinin de ne zaman sona ereceği merak konusu oldu ve öğretmenler, öğrenciler ve veliler konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bu konu ile ilgili olarak henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında pandemi tedbirleri kapsamında alınmış olan kararlar doğrultusunda özel ve resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verileceği ve uzaktan eğitime geçileceği hakkında bir bilgilendirme yapıldı.