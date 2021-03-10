Uzaktan çalışmanın şartları belirlendi!

Pandemi döneminde birçok kurum, çalışanlarını evden çalışmaya teşvik etti. Bazı kurumlar ise haftanın belli günleri çalışanlarını ofise çağırırken bazı günlerde de evden çalışmalarına izin verdi. Devletin de destek verdiği uzaktan çalışma prensiplerine göre çalışanlar işlerini evlerden yürütmeye başladı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; "çalışma süreleri", "iş araçlarının temini" ve "maliyet soumlulukları" konusunda birçok soru işareti ortaya çıktı. Bu gibi konuları aydınlatmak için hazırlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliği"nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yer alan hususlar!

Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma için zaman aralığı ve çalışma süreleri iş sözleşmesinde yer alacak. Çalışma saatlerinde her iki tarafın da talepleri neticesinde değişiklikler meydana gelebilecek. İşverenin yazılı olarak talep etmesi ve işçinin de kabul etmesi halinde "fazla çalışma" uygulanabilecek. Yapılacak sözleşmede;vebelirlenecek. Uzaktan çalışmanın gerçekleştirileceği mekânla ilgili yemek, internet ve ısınma maliyetleri işçi ile işveren arasında belirlenecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre günlük yemek ücretininolduğu kaydedildi.

Talepler yazılı şekilde yapılmalı!

İş sözleşmesinde yer almaması durumunda uzaktan çalışmada işçinin kullanacağı malzemeler, işveren tarafından işçiye sunulacak. Bu malzemelerin listesinin bir kopyası yazılı olarak işçiye de verilecek, işverende kalan liste ise işçinin özlük hakları dosyasında saklanacak. Bazı işlerde ise uzaktan çalışmanın yapılamayacağı aktarıldı. Bu işlerin, "radyoaktif maddelerle çalışma" ve "tehlikeli kimyasal madde" ile ilgili işler olduğu belirtildi. İş yerinde çalışacağı öngörülen ve iş sözleşmesi buna göre hazırlanan çalışan, işveren ile anlaşması halinde sözleşmeyi "uzaktan çalışmaya" uygun hale getirebilecek. Bunun için taleplerin yazılı şekilde yapılması ve işverenin de buna 30 gün içinde yazılı olarak yanıt vermesi gerekiyor.