Uyuşturucu Baronları Evlerinde Picasso’nun Tablosunu Saklıyormuş! Polisler Şok Oldu

İsveç’te uyuşturucu baronlarının evine bakın düzenlendi. Polis ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen operasyon sırasında evden çıkanlar ise şok etti. İsveç polisinin düzenlediği baskın sayesinde uyuşturucu baronlarının evinde dünyaca ünlü ressamlara ait tablolar olduğu ortaya çıktı. Ekipler operasyon gerçekleştirdiği ev içerisinde Picasso, Chagall ve Warhol’a ait olan tablolar bulunduğunu ifade etti.

İsveç polisi yaptığı çalışmalar sonucunda bir uyuşturucu çetesini çökertti. Ekiplerin düzenlediği baskın ile birlikte uyuşturucu baronlarının evinde pek çok değerli eşya ele geçirildi. Bulunan değerli eşyalar ile birlikte uyuşturucu çetesinin, fazla sayıda sanat eserini de sakladığı ortaya çıktı. İşte ele geçirilen değerli eşyalar! İsveç polisinin başarıyla tamamladığı operasyon ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Deneyimli polis ekipleri İsveç, Helsingborg'un Skane bölgesinde başarılı bir eyleme imza attı. İsmi henüz açıklanmayan İspanyol uyuşturucu baronunun evine düzenlenen baskında çok sayıda değerli eşya ele geçirildi. İsveç polis ekipler planladıkları baskın ile milyonlarca Euro değerinde olay eşyaları ele geçirdi. İspanyol uyuşturucu baronlarının evinde mücevherler, lüks araçlar, tasarım mobilyaları ve sanat eserleri bulunduğu açığa çıktı. Ev içerisinde fazla miktarda nakit para da bulunuyordu. Ancak çetenin evine düzenlenen baskın sırasında en çok dikkat çeken değerli eşya ise ünlü ressamların tabloları oldu.

Evde olduğu anlaşılan fazla miktarda nakit para ile birlikte dünyaca ünlü ressamlar Pablo Picasso, Marc Chagall ve Andy Warhol’a ait olan tablolar İsveç polisi tarafından ele geçirildi. Alanında uzman polis ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışma sonucunda uyuşturucu baronu tutuklandı.

Yapılan operasyon sonrasında açıklama yapan polis ekipleri, İsveç ve İspanyol polisinin uzun zamandır peşinde olduğu bir çetenin çökertildiği bilgisini paylaştı. Uyuşturucu çetesi 2 yıldır takip ediliyordu. Bununla birlikte İspanya’da eş zamanlı gerçekleştirilen faklı bir operasyonda da içlerinde İsveçlilerin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu baronunun İspanya’da iade edildiği bilgisi öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 15:29