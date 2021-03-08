Usta Oyuncu Rasim Öztekin'i Kaybettik!

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin’den ne yazık ki kötü haber geldi, usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu için sağlık bakanı Fahrettin koca Twitter hesabından başsağlığı paylaşım yaptı.

62 yaşındaki usta oyuncu, dün öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan usta oyuncu hastane tedavi altına alınırken bir yandan da Öztekin için kan arayışı başlamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada, ‘’ Dizi tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı Doktor Siyami Erkek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti televizyon olan her yerde aileden biriydi başımız sağolsun’’ açıklamasını yaptı.