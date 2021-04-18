Usta Oyuncu Erol Demiröz'ün Cenazesi Nereden Kaldırılacak?

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda bulunan Erol Demiröz, "Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm" ve "Mucize" adlı çok sevilen ve izlenen projelerde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşım yapıldı. yapılan paylaşımlar, Erol Demiröz'ün vefatıyla ile ilgili şu sözlere yer verildi;

"Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncularından, kıymetli sanatçı Erol Demiröz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Cenaze Nereden Kadırılacak?

Demiröz'ün ailesinden ve yakın çevresinden konuya ilişkin herhangi net bir bilgi gelmese de, usta ismin Ankara'dan ebediyete uğurlanacağı tahmin ediliyor.

Erol Demiröz Kimdir?

Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında ilkokul, 1958 yılında ortaokul ve liseyi Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Üniversite eğitimini ise, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'inde (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi) tamamladı.

Sevilen tiyatro oyuncusu Erol Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmaları yapmaya başladı. 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda bulunan Erol Demiröz, çok sayıda oyunlarda rol aldı, çok başarılı yapıtlarda bulundu ve imza attı. Aynı zamanda tiyatro dünyasına çok başarılı oyuncular kazandırdı. Erol Demiröz, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi olmak üzere sayısı 15'e varan sinema filminde rol aldı. Türkiye'de de bir ilke imza attı. İlk televizyon çocuk dizisi olarak bilinen “Harun” dizisi olmak üzere, çok sayıda senaryoyu kaleme aldı . “Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde üstün bir oyunculuk sergileyerek tekrardan beğenileri üzerine toplayan, Erol Demiröz, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de çok önemli roller üstlenerek adından sıkça söz ettirdi.