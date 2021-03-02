Uşak, "kötü arkadaş ortamına uymayan efendi kişi" oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, normalleşme sürecine yönelik kararları açıkladı. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Koca da şehirlerin koronavirüs bakımından risk durumuna göre farklı renklerle gösterildiği haritayı paylaştı. Düşük riskli şehirler için "mavi", orta riskli şehirler için "sarı", yüksek riskli şehirler için "turuncu" ve çok yüksek riskli şehirler için "kırmızı" renk kullanıldı.

Düşük riskli şehirler

Mavi kategoride yer alan düşük riskli şehirler; Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak oldu.

Orta riskli şehirler

Sarı kategoride yer alan orta riskli şehirler; Ankara, Kars, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya, Hatay, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa ve Bursa oldu.

Yüksek riskli şehirler

Turuncu kategoride yer alan yüksek riskli şehirler; İzmir, İstanbul, Ardahan, Artvin, Kilis, Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Mersin, Karaman, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bilecik, Kütahya, Antalya, Muğla, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.

Çok yüksek riskli şehirler

Kırmızı kategoride yer alan çok yüksek riskli şehirler; Adıyaman, Osmaniye, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Aksaray, Konya, Burdur, Sakarya, Balıkesir ve Edirne oldu.

Batıda tek düşük riskli şehir Uşak oldu

Türkiye'nin batısındaki tek düşük riskli şehir Uşak oldu. Söz konusu şehrin kuzeyinde yer alan Kütahya'nın yüksek riskli olduğu ve turuncu renkle gösterildiği fark edildi.

Uşak'ın diğer tüm komşularının da orta riskli olduğu ve sarı renkle gösterildiği görüldü. Mavi renkle gösterilen Uşak, bu nedenle sosyal medyanın gündemine oturdu. Uşak için "kötü arkadaş ortamına uymayan efendi kişi" esprileri yapıldı.

Valilikten açıklama geldi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehirde azalan vaka sayılarında yeniden artış görülmemesi için tüm vatandaşlardan yine aynı duyarlılığı beklediğini dile getirdi. Kocabıyık, vatandaşların asla rehavete kapılmadan maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları gerektiğini belirterek, koronavirüsle mücadele sürecinde yürüttükleri faaliyetlerden dolayı sağlık personeli ve güvenlik güçleri dâhil tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.

Uşak'ın da yer aldığı düşük riskli iller için hangi kararlar alındı?

Düşük riskli illerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı. Söz konusu illerde tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçilmesine yönelik karar alındı. Düşük riskli illerde 100 kişiyi geçmeyecek şekilde nikâh ve nikâh merasimi biçiminde düğün yapılabileceği ifade edildi. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin yüzde 50 kapasiteyle faaliyet göstermesine izin verildi. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 10:43