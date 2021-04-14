Unutarak Yemek Orucu Bozar Mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Cevapladı

Ramazan ayının en merak edilen konularından biri olan orucun bozulma durumları hakkında bir yazı hazırladık. Mübarek olan on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen sorulara yanıt verdi. Vatandaşların sık sık sordukları sorular onlar tarafından cevaplandı. Merak edilen konular oruçlu iken diş fırçalamak, unutarak yemek gibi durumlara netlik kazandırıldı.

Diyanet İşleri tarafından edinilen son bilgilere göre hastalık, yolculuk ya da ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulmuş olan orucun yalnızca kaza edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra kasıt olmadan yemek içmek beslenme anlamı ve amacı taşımayan bir şekilde yenilip içilmesi mutad olmayan ya da insan doğasının mail etmediği şeylerin yenilip içilmesi durumunda tutulan orucun bozulduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bir diğer konu da bir mazeret olmaksızın tutulmamış olan oruçların gününe gün kaza edilmesi gerektiği oldu. Buna rağmen mazeret olması kaydı ile Ramazan ayında oruç tutmamanın büyük bir günah olup, bu günahın affı için tövbe ve istiğfarda bulunulması gerektiği ifade edildi.

On bir ayın sultanı olarak bilinen ve mübarek sayılan Ramazan ayında işlenmiş olan günahların affı için dua edilebileceği ve bu mübarek ayın bir fırsat olarak değerlendirilebileceği açıklandı. Oruç konusunda da diğer günlerde tutulan orucun kıymet itibarı ile Ramazan ayında tutulan oruç ile eşdeğer olmadığı hakkında bilgi paylaşımı gerçekleşti.

Ramazan ayı hakkında vatandaşın merak ettiği Bir diğer konu da unutarak yemek ve ya içmenin orucu bozup bozmadığı oldu. Açıklanan bilgilere göre unutarak yemek ya da içmenin orucu bozmadığı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, bir kimsenin oruçlu olduğunu unutup yiyip içmesi durumunda orucunu tamamlaması ve bozmaması gerektiğini çünkü Allah'ın onu yedirip içirdiği buyurulmuştur.