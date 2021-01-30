Ünlü sanatçıdan istifa eden CHP'li vekillere tepki!

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) 3 milletvekilinin istifa etmesi tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü sanatçı Cahit Berkay, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden vekillere seslendi. Berkay, söz konusu vekillerin, seçilmeleri için kendilerine oy veren insanları "enayi" yerine koyduklarını ileri sürdü. Böyle bir dönemde istifa kararı verilmesi nedeniyle inanamadığını belirten Berkay, bunu "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Ne olmuştu?

Yalova Milletvekili olan Özcan Özel, Karabük Milletvekili olan Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa etmişti. Böylece CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 138 olan sandalye sayısı 135'e düşmüştü.

İzmir Milletvekili Çelebi: Politik fikir ayrılıkları yaşadık!

İzmir Milletvekili Çelebi, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) yürüttüğü politikalar nedeniyle Türkiye'nin kuruluş değerlerinin hasar göreceğine ilişkin endişeye sahip olduğunu belirterek, parti yönetimi ile politik anlamda büyük fikir ayrılıklarına sahip olduğunu söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile daha fazla yan yana yürüyemeyeceğini kaydeden Çelebi, söz konusu partide eksik demokrasi uygulamalarının mevcut olduğunu ifade etmişti. Çelebi, parti içerisinde ötekileştirmenin mevcut olduğunu ileri sürerek, aynı zamanda birlik ve beraberliğe zarar veren bir menfaatçilik, sevgisizlik ve saygısızlık ortamının hâkim olduğunu, bu nedenle istifa kararı aldığını söylemişti.

Yalova Milletvekili Özel: Atatürk ile problemi olanların görevine son verilmesini istedik!

Yalova Milletvekili Özel, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, Muharrem İnce ile görüşüldüğünü ancak herhangi bir çözüm bulunamadığını ifade etti. 10 Aralık mektubu ile fikirlerini CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sunduklarını kaydeden Özel, Atatürk ile problemi olan kişilerin görevlerine son verilmesini önerdiklerini ifade etmişti. Özel, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) birinci parti olması için çaba harcanmasını önerdiklerini belirterek, söz konusu önerilere cevap gelmediğini aktarmıştı. Partide kalmaya devam ederek ilk olarak Yalova'ya, daha sonra da Türkiye'ye sahip çıkmak için çalıştığına dikkat çeken Özel, bundan sonraki süreçte de bunun için çalışacağını söylemişti.

Karabük Milletvekili Aksoy: Atatürk'ün gösterdiği istikamet bu değil!

Karabük Milletvekili Aksoy, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olduğunu vurgulayarak, söz konusu partinin Atatürk tarafından gösterilen istikametten saptığını dile getirmişti. Aksoy, Atatürk'ün yoluna tekrar dönene kadar CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa ettiklerini belirterek, Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını söylemişti. Türkiye'ye yakında güneşli günlerin geleceğini kaydeden Aksoy, herkesin zihnini boşaltmasını önermişti. Aksoy, hasımlaştırma ve inat üstüne kurulan ittifaklardan ve söz konusu ittifakların birbirlerini alt etmeye yönelik politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) aynı anda üç milletvekilinin istifa etmesi Türkiye'nin gündemini sarsmıştı.