Ünlü Sanatçı Engin Nurşani Hayatını Kaybetti: Engin Nurşani Kimdir?

Yakalandığı gırtlak kanserinin ardından bir süredir tedavi görmekte olan Engin Nurşani hayatını kaybetti…

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, bir süredir tedavi görmekte olduğu gırtlak kanserine karşı savaşını kaybetti… Ünlü sanatçı, 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks, yani gırtlak kanserine ilişkin tedavi görüyordu.

Hastaneden açıklama: Bu sabah kaybettik

Nurşani’nin ölümüyle ilgili Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu bir açıklama yaptı. Çuhadaroğlu, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” dedi.

Engin Nurşani kimdir?

Engin Nurşani olarak bilinen Engin Ayhan, 1984’te Almanya’da doğdu. Kariyerine 2003 yılında, “Bir çizik attım” albümü ile başlayan Nurşani, kısa süre içinde müzik dünyasının en ünlü isimleri arasına girdi. Nurşani bu zamana kadar 8 albüm çıkardı.

Babası ozan Aşık Ali Nurşani, annesi ise Alman Angelika Ayhan olan Nurşani, küçük yaşlardan beri müzikle ilgiliydi ve babasının yanında birçok konserde yer aldı. Dilek Nurşani ile evli olan Engin Nurşani’nin Ali isimli bir oğlu bulunuyor.

2019’un temmuz ayında, babası Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani’nin gırtlak kanserine yakalandığını duyurdu. Tedavi altına alınan ve tedavisi olumlu giden Engin Nurşani, daha önce iyileşeceğini ve müziğe geri döneceğini duyurmuştu.

Engin Nurşani’nin albümleri

Adına Bir Çizik Çektim (2003)

Ay Doğdu (2003)

Mutlu musun? (2004)

Sen Nefsine Köle Oldun (2006)

Üç Ozan Üç Oğul (2008)

Üç Ozan Üç Oğul 2 (2011)

Gözün Aydın (2012)

Kolay mı Sandın? (2017)

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 15:12