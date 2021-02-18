Ünlü rapçi terörizmi yücelttiği için tutuklandı! Sokaklar karıştı

İspanya sokakları son günlerde ciddi derecede karıştı.

Şarkılarında terör örgütlerine övgüler yağdırdığı ve kraliyet ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle İspanyol rapçi Pablo Hasel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Üniversiteye sığınan Hasel'in tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle İspanya sokakları iyice karıştı. Protesto gösterileri Katalonya'da başlamasının ardından söz konusu ülkenin büyük şehirlerine de yayıldı. Rapçinin serbest bırakılması için başlatılan eylemlerde vandallık örneği sergilenmeye başladı. Aşırı sol görüşlü göstericilere, Barselona ve Madrid gibi şehirlerde güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Her yeri yakıp yıktılar

Eylemler sırasında sokakların alev alev yandığı görüldü. Protestocular tarafından kaldırım taşlarının kırıldığı ve polis ekiplerine fırlatıldığı görüldü. Çöp bidonlarını yalan protestocuların hem otomobilleri hem de dükkânları tahribata uğrattığı fark edildi. Güvenlik göstericileri, bunun üzerine plastik mermi, ses bombası ve biber gazı ile eylemcilere müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

44 kişi gözaltında

Gösteriler kapsamında 44 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bunlardan 15'inin Madrid'de olduğu ifade edildi. Tarragona, Girona, Lleida ve Barselona şehirlerinde de gösteriler kapsamında 29 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30'dan fazla kişi yaralandı.

16 Şubat Salı günü Katalonya'da düzenlenen gösterilerde plastik mermi yüzünden bir kişi gözünü kaybetmişti. Toplam 33 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. 15 göstericinin de gözaltına alındığı bildirilmişti.

Ne olmuştu?

İspanyol rapçi Hasel hakkında 2014 senesinden beri dört değişik suçtan kesinlik kazanmış mahkeme kararı bulunuyor. Söz konusu rapçi, şarkılarında ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda terörizmi yücelttiği, kraliyet ailesine ve devlete yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel bunun üzerine bazı öğrencilerle beraber kendisini bir üniversiteye kapatmıştı. Ünlü rapçi, 16 Şubat Salı sabahı polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı.

Düşünce özgürlüğü tartışmaları başladı

Hasel'in tutuklanması üzerine ülkede düşünce özgürlüğüne ilişkin tartışmalar tekrar başladı. Hasel, ülke geneline yayılan gösterileri "faşist kurumlara yönelik öfke" olarak değerlendirdi. Hasel, şarkılarında ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda polis ekiplerinin göçmenlere eziyet ettiğini ve söz konusu göçmenleri öldürdüğünü ifade ediyordu. Ünlü rapçinin tutuklanması düşünce özgürlüğüne karşı bir hamle olarak görülüyor. Bu nedenle Unidos Podemos Partisi başta olmak üzere birçok sol görüşe sahip gruplar tarafından bu karara tepki gösteriliyor.

Hapis cezaları kaldırılacak mı?

İspanya hükümeti, "dini değerlere saldırı", "terörizmi övme", "bayrağa yönelik saldırı", "kraliyet ailesine yönelik hakaret", "nefret" suçlarının Ceza Kanunu'ndan çıkarılması ve söz konusu suçlara ilişkin hapis cezalarına son verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü bildirdi.