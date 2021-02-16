Ünlü Psikolog Evinde Ölü Bulundu: Doğan Cüceloğlu Kimdir?

Ünlü psikoloh ve yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu. Gelen bilgilere göre, Cüceloğlu’nun alışverişe giden eşi, eve döndüğünde Cüceloğlu’nun hayatını kaybettiğini gördü, bunun ardından olay yerine ekipler geldi ve Cüceloğlu’nun ölüm nedenini araştırmaya başladı.

Düşerek hayatını kaybetti iddiası

Ekiplerin ilk incelemelerine göre, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki evinde hayatını kaybeden Cüceloğlu düştüğü için hayatını kaybetti. Ancak kesin ölüm nedeni şu anda bilinmiyor.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.



Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 18:36