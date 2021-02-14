Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlıyor? İşte Önerilen Tarihler

Üniversiteler de yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı herkesin dilinde olan bir diğer soru. YÖK ise Sağlık Bakanlığı’na görüş için başvurmuştu. Sağlık Bakanlığı’ndan ise beklenen o cevap ve tarihler geldi. İşte üniversiteler de yüz yüze eğitimin başlaması için konuşulan o tarihler ve detaylar haberimizde.

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor, üniversiteler ne zaman açılıyor? Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılının mart döneminde kapatılan okullar bir yıl gibi uzun bir süredir hala açılmış değil. Üniversiteli gençler ise uzaktan eğitim ile derslerine devam etmekte. Baha döneminde ise okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gelen açıklamalara göre iki farklı senaryo üzerinde duruluyor.

Mille Eğitime bağlı olarak okullar 15 Şubat itibariyle beraber tekrardan uzaktan eğitime geçecekler. 1 Mart’tan itibariyle de 12.sınflar yani üniversite sınavına hazırlanan son sınıf öğrencelerimiz seyreltimmiş yüz yüze eğitim alacaklar. Fakat üniversite öğrencileri için ne olacağı eğitim sisteminin nasıl işleyeceği merak konusuydu.

Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Bilim Kurlu tarafından gelen açıklamalara göre ise şu an için iki farklı senaryo üzerine odaklanılıyor.

İlk senaryoya göre mutasyonlu korona virüs ülkemizde yayılma gösterdikçe üniversitelerin açılması da ertelenecek. Bu sebeple üniversitelerinin açılması mayıs ayına kalacak. Mayıs ayında ise tekrar durum kontörlü yapılacak ve vaka sayıları değerlendirilecek.

Şu an için vaka sayılarının artması mutasyonlu virüsün 33 ilde birden görülmesi ve hızla yayılmaya başlamasıyla birlikte bu senaryo ağırlık kazanmakta.

Diğer bir senaryo ise hibrit eğitim modeli. Yani öğrenciler teorik derslerini uzaktan eğitim ile birlikte alırken uygulamalı derslerini yüz yüze eğitim ile alacaklar.

Üniversite öğrencileri ise kendi üniversiteleri tarafından yapılacak açıklamaları sıkıca takip etmeleri gerek. YÖK ve Bilim Kurulu tarafındansa kesinleşmiş bir öneri henüz bulunmamakta. Mutasyonlu korona virüsün ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu nedenle ileriye dönük planlar yapmak daha da zor hale geliyor.

