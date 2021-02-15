Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK Başkanı açıkladı

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Konuya ilişkin açıklama bugün YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan geldi.

"Öğrencilerin ve akademisyenlerin görüşlerini alıyoruz"

Prof. Dr. Saraç, yeni YÖK (Yükseköğretim Kurulu) olarak birçok konuda üniversiteler ile yetki paylaşımına önem verdiklerine dikkat çekerek, koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime dair geçtiğimiz hafta hem öğrencilerden hem de akademisyenlerden görüş aldıklarını dile getirdi. Bu konuda büyük bir anket yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Saraç, bu tarz anketlerden elde edilen neticelerin karar alma sürecinde kritik bir önem arz ettiğini belirtti.

"Çok az bir bölümü bakanlıktan görüş alınmasını istemiyor"

Prof. Dr. Saraç, öğrencilerin yalnızca yüzde 11'lik bölümü ile akademisyenlerin yalnızca yüzde 3'lük bölümünün Sağlık Bakanlığı görüşü alınmasından yana olmadığını kaydederek, yani bakanlıktan bu konuda görüş alınmasına genel olarak hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından destek verildiğini ifade etti.

"Bu hafta kesinlik kazanmasını umuyoruz"

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda bakanlıktan görüş istendiğini belirten Prof. Dr. Saraç, söz konusu görüşün bu hafta içerisinde kesinlik kazanmasını umut ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Saraç, bu konudaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, bakanlığın bildireceği görüş doğrultusunda hızlı bir şekilde karar verileceğini ifade etti.

Akademisyenlerin ve idari personele yönelik aşamalı bir biçimde aşılama sürecinin başlatılmasının üniversitelerde eğitimin sürdürülebilmesi için önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Saraç, bu konudaki talebin de bir süre önce bakanlığa iletildiğini duyurdu.

"Görüşleri mutlaka değerlendiriyoruz"

Prof. Dr. Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin yapılan ankete 29.000 akademisyen ile 1 milyon 255 öğrencinin katıldığını belirterek, söz konusu kişilere teşekkürlerini sundu. Görüşlerin mutlaka değerlendirildiğini ve karar alma sürecinde ele alındığını kaydeden Prof. Dr. Saraç, yetkiye sahip olunmayan konularda ise söz konusu görüşlerin ilgililere iletildiğini aktardı.

"Yüzde 55'i kız öğrenci"

Prof. Dr. Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin yapılan ankete katılanların yüzde 55'inin kız öğrenci olduğuna dikkat çekerek, bunun umut verici ve kritik bir detay olduğunu da vurguladı. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanı, söz konusu anketten elde edilecek neticelerin bu hafta herkes ile paylaşılacağını duyurdu.

Üniversitelerin açılması riskli!

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ülke genelinde büyük bir hareketliliğe neden olabilir. Üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun yurtlarda kalmaları, söz konusu yurtlarda kalabalık odalarda kalınması ve hijyen koşullarının sağlanamaması büyük bir riske yol açabilir. Bu nedenle bahar döneminde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmeleri vaka sayılarının yeniden patlak vermesine ve üçüncü bir dalganın gelmesine sebep olabilir.