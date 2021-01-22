Üniversiteler Yüz Yüze Eğitime Başlıyor mu? Bilim Kurulu Açıkladı!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili konuştu.

‘Her üniversitenin kendi programını yapması doğru olur’

’15 Şubat’tan önce koronavirüs rakamlarını değerlendirmek gerekiyor’

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerle ilgili açıklamasında, bazı üniversitelerin uzaktan eğitim ile devam ettiğini, bazı üniversitelerin ise yüz yüze eğitimle devam ettiğini vurguladı ve “Hem öğrencilerde hem de velilerde iki ayrı görüş mevcut. Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Her iki grubun da kendince haklı gerekçeleri var. Ama doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek. Üniversiteler kendi kararları ile bu süreci yönlendirecekler. Her üniversitenin kendi programını kendisi yaparak ilerlemesi doğru olacaktır”dedi.

İlhan, daha önce lise ve üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili olarak 15 Şubat tarihine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasını işaret ederek, “15 Şubat iyi bir hedef, tabii 15 Şubat'tan önce rakamları değerlendirmemiz gerekiyor. Ona göre yine Milli Eğitim Bakanlığı karar verecektir" dedi. Prof. Dr. İlhan, okulların peyderpey açılması gerektiğine işaret ederek, "Bu sırada öğretmenlerimiz de aşıda ikinci grupta yer alıyor. Bu grubun aşılanması ile beraber günlük rutine dönmek söz konusu olabilir. Evet okullar açılacak belli bir zaman sonra, ondan sonra üniversitelerin açılması değerlendirilebilir elbette; ama vatandaşların gezmek için, sosyalleşmek için dışarıya çıkmaktan biraz itina etmeleri söz konusu olursa bu sefer hem okuluna giden çocuklarımız hem de işine giden kişiler daha rahat ederler. Sosyal alanlarda biraz tasarrufa gitmemiz söz konusu olursa pandeminin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimizi vurgulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İlhan, lise ve üniversitelerin açılarak yüz yüze eğitime başlamasının çok daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi. Ancak okulların eğitiminin nasıl devam edeceğini, vaka sayılarının seyri gösterecek.