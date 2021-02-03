Üniversiteler Açılıyor Mu? YÖK Acil Görüş İstedi Cevap Ne Oldu

Üniversiteler korona virüs salgını nedeniyle 2 eğitim ve öğretim dönemini uzaktan tamamladı. Hem öğrenciler hem de öğretim elemanları ise sürecin zorluğundan yakındı. Bazı öğrenciler ise salgın döneminde evlerinde kalmak isterken bazıları da bir an önce okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor.

Yüksek Öğretim Kurumu ise üniversitelerin yüz yüze eğitime geçişine dair Sağlık Bakanlığı’ndan acil görüş talep etti. Peki son durum ne oldu, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılıyor mu bu soruların cevabı ve birçok ayrıntı haberimizde.

Üniversitelerin yaygın olduğu şehirlerde gerek ev sahipleri gerekse esnaflar oldukça şikayetçi. Esnaf ve ev sahipleri öğrenciler şehre gelmediği için ekonomik anlamda sıkıntılar çekiyor. Öte yandan da birçok öğrenci bu salgında ailelerine destek olmak için evlerine kalmak istiyor. Bir yandan öğrenciler de artık okullarına dönmek ve eğitim almak isterken bir kısım öğrenci de yine yurtlarda toplu yaşam olacağı için güvenli gördükleri aile evinde kalma taraftarı. Kimi öğrenciler stajlarını bile yapamadıklarından yakınıp üniversitelerin bir an önce açılmasını dilerken kimi öğrenciler de evlerinden çıktıklarını eşyalarını sattıklarını gidecek bir yerleri olmadığı içinde dönem ortasında yüz yüze eğitimin başlamamasını istiyor.

Tüm bu görüş ayrılıkları yaşanırken de Yüksek Öğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na danıştı. Ve yüz yüze eğitim için acil bir görüş istedi.

ACİL GÖRÜŞ TALEP EDİLMİŞTİ

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gelen açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’na verilen talepte korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kamu ve kuruluşlar tarafından alınan tedbirlerin düzenlenerek uygulandığı açıklandı.

YÖK tarafından ayrıca 1 Ekim 2020’de kurumlara eğitimleri uzaktan ya da karma şekilde yapabilme kararı bırakıldığı da hatırlatıldı.

GÖRÜŞ İSTENDİ

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan başvuruda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak yönlendirmelerin hayati önemi olduğundan dolayı 2020-2021 bahar döneminde yüz- yüze eğitim için bir görüş bildirilmesi istendi.

Her ne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından henüz net bir cevap gelmese de tüm ihtimallerin teker teker ele alındığı ve olası senaryoların çizildiği düşünülüyor.