Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı Saraç yanıtladı

"Üniversiteler açılacak mı?" sorusunun cevabı Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin son dönemde sık sık sorduğu bir soru haline geldi. Türkiye'de bir süredir devam eden kısıtlamaların etkisiyle koronavirüs vakaları ciddi oranda azaldı. Millî Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi için 15 Şubat gününe işaret etti. Peki üniversiteler açılacak mı? YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanı Saraç, "Üniversiteler açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Bahar dönemi için görüş alacağız"

Saraç, Türkiye'de üniversitelerin yeniden açılmasıyla beraber bütün şehirlerde ciddi bir hareketlilik yaşanacağını belirtti. Üniversitelerin tekrar açılmasının koronavirüs bakımından tehlike yaratıp yaratmayacağına ilişkin kararın Sağlık Bakanlığı tarafından alınacağına dikkat çeken Saraç, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi için söz konusu bakanlığın görüşlerinin alınacağını söyledi.

Saraç, Türkiye'de bulunan üniversitelerin değişik imkânlara sahip olduğunu kaydederek, bu nedenle her üniversitede değişik uygulamaların hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Türkiye'de üniversitelerin bahar dönemlerinin genel olarak Şubat-Mart aylarında başladığı biliniyor. Bu nedenle üniversitelerde online eğitimin sürdürülmesi ya da yüz yüze eğitime başlanması konusundaki kararın yakın zamanda verileceği tahmin ediliyor. "Üniversiteler açılacak mı?" sorusunun yanıtı henüz kesinlik kazanmadı ancak farklı senaryolar ortaya atıldı.

YÖK'e (Yükseköğretim Kurulu) bağlı üniversitelerde ilk önce mesleğe yönelik uygulamalı fakültelerin yüz yüze eğitime geçebileceği söyleniyor. 2020 senesinde düzenlenen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda üniversitelere yerleşen birinci sınıf öğrencilerinin ilk olarak yüz yüze eğitime geçebileceği ifade ediliyor. Söz konusu öğrencilerin hem üniversitelerini hem de kampüsü tanımaları açısından bu duruma yeşil ışık yakılıyor. Öte yandan, neredeyse bir senedir uzaktan eğitim gören dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olma prosedürleri, tez çalışmaları, projeleri ve staj faaliyetleri dolayısıyla yüz yüze eğitime geçebilecekleri de ifade ediliyor.

Uzaktan eğitim daha tercih edilebilir duruyor

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi koronavirüs bakımından ciddi bir tehlike oluşturabilir. Farklı şehirlerde üniversite eğitimi gören öğrencilerin şehirler arası hareketliliği vakaların artmasına neden olabilir. Öte yandan, öğrenci yurtlarında genel olarak hijyen koşullarının elverişli olmadığı, birden fazla öğrencinin aynı odada kalmak zorunda olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının mümkün olmadığı düşünüldüğünde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi iyi bir fikir olmayabilir. Üniversite öğrencilerinin bahar döneminde uzaktan eğitime devam etmeleri koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için daha tercih edilebilir duruyor. Okullarda alınan koronavirüs tedbirlerinin üniversitelerde uygulanması oldukça zor. Her ne kadar öğretim üyeleri aşılansa da birçok öğrencinin son aşamada koronavirüs aşısı yaptırabileceği düşünüldüğünde bulaşın fazla olma riski fazla görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 17:53