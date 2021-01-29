Üniversite Öğrencisini Demir Çubukla Öldürenlere İyi Halden İndirim!

Geçtiğimiz yıl Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, ablası Gülsen Koç’un şiddet gördüğünü öğrendi. Üniversite öğrencisi bu durumla ilgili konuşmak için, arkadaşı Oğuzhan Üzel’i alarak eniştesinin evine gitti.

Demir çubuklarla saldırmışlar

İddiaya göre Demirel, konuşmak için eniştesini dışarı çağırdı. Ancak eniştesinin babası Hüseyin Koç ve oğlları Adil ve İsa Koç, Demirel’i demir çubuk ve sopa kullanarak dövdü. Demirel olay günü ağır yaralandı ve ardından hayatını kaybetti. Baba ve çocukları olay sonrasında gözaltına alındı ve ilk önce suçlamaları kabul etmediler ancak otopsi raporunda, Demirel’in darp sonucunda öldüğü belirlendi.

Sanıklar kasten öldürme suçundan ilk müebbet hapis cezası aldı. Ancak mahkeme haksız tahrik ve iyi hal durumunu öne sürerek, cezaları 12 yıl 6 aya düşürdü.