Ümraniye'de Beyzbol Sopası ile Başlayan Kavga Silahla Son Buldu

İstanbul Ümraniye’de iki grup arasında şiddetli bir kavga çıktı. Korkunç görüntülere sebep olan grupların bir süredir aralarında düşmanlık olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan kişiler kavgada silah kullanılmaya başlandığında olay yerinden kaçtı. Silah kullanılan kavgaya şahitlik edenler polis ekiplerine acil ihbarda bulundu. İşte İstanbul Ümraniye’de çıkan kavga hakkında detaylı bilgiler…

Grup üyeleri öncelikle birbirlerine beyzbol sopası ile saldırıp tartışmaya girişti. Ardından çıkan tartışma giderek büyüdü ve bir kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçak kullanıldığı görüldü. Ümraniye’de yaşanan dehşet anlarında 3 kişinin yaralandığı haberi öğrenildi İstanbul Ümraniye Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak‘ta akşam saatlerinde yaşanan olayda beyzbol sopası, silah ve bıçak kullanılan kavga sonucunda 3 kişinin yaralandığı haberi öğrenildi. İddialara göre eskiden beri aralarında düşmanlık bulunan bir grup 2 araç ile birlikte kavgalı oldukları 3 kişinin yanına gitti. Yanına gittiği 3 kişiye arabadan beyzbol sopaları ile inip saldıran grup büyük bir kavga başlattı. Olay sırasında darp edilen şahıslardan biri kendilerine saldıran gruba bıçak ile karşılık verdi ve 3 kişi olay yerinde yaralandı. Saldıran şüphelilerin sopa ile darp ettiği kişiler kaçmaya çalışırken silah ile ateş ederek iki kişiyi yaraladığı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Ümraniye’de yaşanan arbedenin ardından şüpheliler araç ile olay yerinden uzaklaşırken araçlarından birine de orada bıraktı. Ümraniye’de yaşanan korkunç olay sonrasında olaya şahitlik eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi olaya müdahalede bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı olan kişiler de hastaneye götürüldü. Diğer taraftan yapılan ihbar sonucu Ümraniye’ye gelen polis ekipleri ise konu hakkında başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Polis ekiplerine ihbarda bulunan görgü tanıkları ise anlattıkları olay hakkında 3 kişinin 2 kişiyi yaraladıklarını ve iş yerlerinin camlarına da kurşun geldiğini ifade etti. Çevredekiler gördüklerinden sonra kaçmaya başladı.