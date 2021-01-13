Ümitcan Uygun’ın Uyuşturucu Videosundaki Kadın: Maddeyi Ümitcan Getirdi!

Ankara’da, Aleyna Çakır’ın şüpheli bir şekilde ölmesinin ardından hakkında soruşturma açılan Ümitcan Uygun’un, sosyal medya hesabında uyuşturucu içerken paylaştığı görüntü olay olmuş ve bunun ardından Savcılık harekete geçerek, Uygun’u gözaltına alarak tutuklatmıştı. Uygun, gözaltında daha önce uyuşturucu maddeyle ilgili işlem yapılmadığını ve videodaki kadının uyuşturucu maddeyi getirdiği iddiasında bulunmuştu.

Uygun’a uyuşturucu içiren kadının ifadesi ortaya çıktı

Paylaşılan ve çok ses getiren videoda, Ümitcan Uygun’a uyuşturucu içiren kadının ifadesi ortaya çıktı. İzmir’de gözaltına alınıp Ankara’ya getirilen Fadime Büşra G., uyuşturucu maddeyi Uygun’un getirdiğini ve birlikte içtiklerini söyledi.

Ümitcan Uygun, konuyla ilgili ifadesinde “Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum” demişti.