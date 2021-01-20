Ümitcan Uygun'un abisi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti!

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un abisi sosyal medya üzerinden Müge Anlı'yı ve kardeşine tepki gösteren herkesi ölümle tehdit etti!

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un tutuksuz yargılanması ise tepkilerin odağı olmuştu. Aleyna'yı döverken sosyal medyada görüntülerinin olmasına rağmen tutuklanmayan Uygun'a tepkilerin devam etmesi üzerine Ümitcan Uygun'da kendisine tepki gösterenlere tehditlerde bulunmuştu. Ümitcan'ın sosyal medyadaki oldukça rahat tavırları ve söylemleri ise herkesi daha çok kızdırmıştı.

Ümitcan Uygun 11 Ocak'ta ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ümitcan'ın yanında bulunan 2 kadınla beraber yasaklı madde kullanımı görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasından sonra emniyet mensupları tarafından yakalanan Uygun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşinin tutuklanması ve aynı zamanda annelerinin şüpheli ölümünden Müge Anlı'yı sorumlu tutan ağabey ise sosyal medya üzerinden tehditler savurdu.

Ümitcan Uygun'un abisi, Müge Anlı ve kardeşine tepki gösteren herkesi ölümle tehdit etti. İşte Ümitcan Uygun'un abisinden tehditler!

“Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek.”

"Yazan baba yürekliler var hepinizi keserim bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını yedirmeyeceğim kimseye, hakedeni alacak. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz yakında! Ağabeyi onu yalnız bırakmıyor arkasında ve durmaya da devam edecek."

"Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım önce Müge Anlı! Bunu sende tadacaksın." cümlelerini paylaşan abi Müge Anlı'yı aleni tehdit etti!

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 03:00