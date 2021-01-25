Ümit Özdağ yeniden ihraç mı edilecek?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisine ilişkin tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ, 2018 senesinde düzenlenen genel seçimlerden önce partisinin CHP, HDP ve Saadet Partisi'yle beraber anayasa taslağı hazırladığını ifade etmiş, ayrıca İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkisinin bulunduğunu ileri sürmüştü. Söz konusu açıklamalarının ardından Özdağ, Disiplin Kurulu'nun kararıyla İYİ Parti'den ihraç edilmişti. Bu kararı hukuk dışı olarak nitelendiren Özdağ'ın ihracına ilişkin karar, mahkeme tarafından iptal edilmişti. Böylece Özdağ, yeniden İYİ Parti'ye dönmüştü.

Tekrar ihraç edilmesi için hazırlık yapılıyor

Özdağ'ı İYİ Parti'den tekrar ihraç etmek amacıyla hazırlık yapıldığı iddia edildi. Genel Başkan Akşener'in talimatıyla Özdağ'ın kesin ihraç istemiyle disipline gönderileceği belirtildi. İYİ Parti'de yer alan hukukçuların, Özdağ'ın ihracı hususunda tekrar mahkeme kararıyla karşılaşmamak için oldukça dikkatli hareket ettikleri kaydedildi.

Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesine giden sürecin arkasında oldukça önemli iki iddia vardı. Bunlardan birisi Özdağ'ın "İYİ Parti'nin HDP ile yakınlık kurduğu" iddiasıydı.

"HDP ile anayasa taslağı hazırlamışlar"

Özdağ, 2018 senesinde düzenlenen genel seçimlerden önce Akşener'in verdiği talimat üzerine İYİ Parti'den iki şahsın HDP, CHP ve Saadet Partisi'nden bazı isimlerle beraber bir anayasa taslağı hazırladığını ileri sürmüştü. Genel seçimlerin ikinci tura kalması halinde söz konusu kişilerin bu anayasayı duyurmayı hedeflediklerini iddia eden Özdağ, kendisinin bu durumu yerel seçimlerin ardından öğrendiğini söylemişti. Anayasa taslağında eşcinselliğin Anayasal düzeyde güvence altına alındığı görülmüştü. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin seçmeli ders olarak değiştirildiği fark edilen Anayasa taslağında Diyanet'in "çoğulcu" bir kurum olması ve başkanının Meclis tarafından belirlenmesi tavsiye edilmişti. Öte yandan, Anayasa'da anadilde eğitime yasak getiren bir hükmün bulunmaması ve "resmî dil" ve "anadil" olmak üzere çift dil eğitime açıklık ilkesinin hayata geçirilmesi istenmişti.

Türkiye'nin 20-25 bölgeye ayrılmasını öngören Anayasa taslağında yerinden yönetim birimlerinin kurulması gerektiği ifade edilmişti. Söz konusu taslakta, merkezi yönetimin yetkilerinin azaltılması ve yerel yönetimlere güç kazandırılması istenmişti. Anayasa'nın ikinci maddesinde bulunan "Atatürk milliyetçiliğine bağlı" ibaresinin taslakta yer almadığı görülmüştü. Devletin dilinin Türkçe olduğuna dair üçüncü maddenin ise "resmî dilin Türkçe" olduğuna dair bir ifadeyle değiştirildiği fark edilmişti. Akşener ise hiçbir siyasi partiyle Anayasa çalışması yürütmediklerini belirterek, bu iddiaları yalanlamıştı.

"Buğra Kavuncu FETÖ ile ilişkili"

Öte yandan Özdağ, İstanbul İl Balkanı Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkisinin olduğunu ileri sürmüştü. Türk Kazak İş Adamları Derneği'nin söz konusu terör örgütü ile bağlantılı olduğunu iddia eden Özdağ, Kavuncu'nun da bu kurumun yöneticiliğini üstlendiğini ifade etmişti. Özdağ, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Akşener'i bu konuda uyardığını ancak Kavuncu'nun İstanbul İl Başkanı yapıldığını söylemişti. Kavuncu ise kendisine iftira atıldığını kaydetmiş ve Özdağ hakkında suç duyurusu yapmıştı.