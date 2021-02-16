Ümit Özdağ yeni parti kuruyor! İYİ Parti'den hangi isimler geçecek?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisine ilişkin ortalığı karıştıracak iddialar ortaya atmıştı. Özdağ, 2018 senesinde gerçekleştirilen genel seçimlerden önce İYİ Parti'nin Saadet Partisi, HDP ve CHP ile birleşerek anayasa taslağı hazırladığını öne sürmüştü. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkiye sahip olduğunu da iddia eden Özdağ, Disiplin Kurulu tarafından verilen karar üzerine partisinden ihraç edilmişti.

Özdağ, ihraç kararını "hukuk dışı" olarak değerlendirmişti. Daha sonra mahkeme, Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesine yönelik kararı iptal etmişti. Özdağ, bu şekilde tekrar partisine dönmüştü. Fakat Özdağ'ın yeniden İYİ Parti'den ihraç edilmesi için harekete geçildiği iddia edilmişti. İYİ Parti lideri Akşener'in talimatı üzerine kesin ihraç istemiyle Özdağ'ın disipline yollanacağı kaydedilmişti.

Yeni parti kuracak

İYİ Parti'nin politikalarından memnun olmayan Özdağ, yeni bir siyasi parti kuracak. Özdağ'ın ihracına ilişkin karar iptal edildiği için şu anda yeni siyasi partiye yönelik faaliyetlerin Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Koncuk, İYİ Parti'den istifa etmişti. Partiden ihraç edilmesinin ardından Özdağ'ın da yeni siyasi partiye ilişkin faaliyetlerin başına geçeceği belirtildi.

Hangi isimler geçecek?

Özdağ, şu anda İYİ Parti'nin toplantılarına hiçbir şekilde çağrışmıyor. Söz konusu isim, partinin iletişim gruplarına bile dâhil edilmiyor. Milliyetçi çizgiye sahip bir parti kuracağı kaydedilen Özdağ'ın İYİ Parti'de "tercih edilmeyecekler" listesinde yer alan isimleri kendi partisine çekeceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti'nin 20 Eylül 2020'de düzenlenen İkinci Olağan Kurultayı'ndan kriz yaşanmıştı. Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçiminden önce "tercih edilmeyecekler" listesinin dağıtıldığı ileri sürülmüştü. Söz konusu listede yer alan isimler şöyleydi:

- Ümit Özdağ,

- İsmail Koncuk,

- Aylin Cesur,

- Feridun Bahşi,

- Berna Biçer,

- Hayrettin Nuhoğlu,

- Yavuz Temizer,

- Aytun Çıray,

- Ayhan Erel,

- Aydın Adnan Sezgin.

Söz konusu listeyi Koray Aydın'ın dağıttırdığı öne sürülmüş, bu nedenle Aydın'ın yeniden teşkilat başkanlığına getirilmemesi istenmişti. Fakat Akşener, yine de Aydın'ın teşkilat başkanlığına getirmişti.

Çıray başdanışman olmuştu

Akşener, "tercih edilmeyecekler" listesine dair krizi biraz olsun yumuşatabilmek ve istifaları engelleyebilmek için İzmir Milletvekili Çıray'ı başdanışmanlığa getirmişti. Çıray, daha önce yaptığı açıklamada, İYİ Parti'de kara liste ile alan temizliği yapıldığını ve söz konusu partinin güven kaybına uğrayacağını dile getirmişti.

CHP'nin zamanında yalnız bir konuma getirildiğini kaydeden Çıray, muhafazakâr seçmenin AK Parti'yi asla bırakmadığını söylemişti. Çıray, 2015 senesinin Haziran ayında düzenlenen seçimlerden sonra Akşener'e bu yüzden yeni bir siyasi parti kurmasını tavsiye ettiğini ama söz konusu ismin bunu reddettiğini ifade etmişti. 2015 senesinin Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerden sonra ise Akşener ile beraberindekilerin MHP'de muhalif bir harekete başlattıklarını aktaran Çıray, kendisinin de bu süreçte İYİ Parti'nin çalışmalarında yer aldığını dile getirmişti. Çıray, İYİ Parti'nin kurucuları arasında olmasının Akşener tarafından istenmediğini söylemişti.