Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesine iptal kararı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili olan Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında tartışma yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Kazakistan'da bulunan Türk Kazak İş Adamları Derneği'nin FETÖ ile bağlantılı olduğunu ileri süren Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun söz konusu derneğin yöneticisi olduğunu söylemişti. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemiş ve partinin kuruluşu sırasında Genel Başkan Meral Akşener'i bu konuda uyardığını ifade etmişti. Kavuncu'nun FETÖ'cü bir sivil toplum örgütü ile ilişkisi olduğu konusunda Akşener'e uyarıda bulunduğunu aktaran Özdağ, söz konusu ismin "kurucu yapılmaması gerektiğini" söylediğini belirtmişti. Özdağ, bunun üzerine Kavuncu'nun parti kurucusu yapılmadığını fakat İstanbul İl Başkanlığına getirildiğini ifade etmişti. Özdağ, ayrıca FETÖ'cü olmakla suçladığı Kavuncu'nun eski Millî İstihbarat Teşkilâtı üyesi Enver Altaylı'nın da yeğeni olduğunu söylemişti. Enver Altaylı'nın FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı biliniyor.

Kavuncu, kendisine yöneltilen suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu söylemişti. Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunan Kavuncu, Türkiye'de 10 senedir iş hayatının içerisinde bulunduğunu ve binlerce kişinin çalıştığı bir kurumun yöneticiliğini yaptığını belirterek, gizli saklı herhangi bir şeyinin olmadığına dair mesaj vermişti. Bunun üzerine Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesine yönelik karar alınmıştı. Akşener, iftira düzeyindeki açıklamaları sebebiyle Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini söylemişti. Özdağ ise haksız bir şekilde ihraç edildiğini belirterek, Disiplin Kurulu tarafından alınan kararı mahkemeye taşıyacağını ifade etmişti. İhracı asla kabul etmediğine dikkat çeken Özdağ, bu kararın hukuk kurallarına tamamen aykırı olduğunu belirtmişti.

İptal edildi

Özdağ'ın partiden ihracına yönelik Disiplin Kurulu tarafından verilen karar, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Özdağ'dan ilk açıklama geldi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 13:03