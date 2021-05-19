Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun!

102 sene önce 19 Mayıs tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan binmiş olduğu Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve milli mücadele ateşini Samsun'da yakmış ve kendisine minnettar olmamızı sağlamıştı. Nutuk'ta ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu dönem ve dönem şartlarının anlatılması sonrasında bu durum karşısında yalnızca tek bir karar olduğunu, onun da ulusal egemenliğe dayalı olan bağımsız ve koşulsuz bir Türk devleti kurmak olduğunu söylemiştir. Daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşünmeye başlanan ve Samsun Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladıkları kararın bu karar olduğu Nutuk'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından anlatılmıştır.

Mondros mütarekesinin imzalanması, savaşta Geçit verilmeyen düşman gemilerinin Çanakkale boğazından geçerek İstanbul'a demirlenmesi ve İzmir'in işgal altında kalması ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk, 16 Mayıs tarihinde milli mücadele için Bandırma Vapuru ile yolla çıkmış ve hedefleri için adım atmıştır. Samsun sahiline fırtınalı bir pazartesi gününde demir atan bilinen adı ile Bandırma Gemisi’nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ilk olarak havuzlu İsmail tarafından kullanılan sandal ile Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey karşılamıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun'a ayak bastığı sırada Reji İskelesi’nde ilk adımlarını atmaya başlar. Mahmut Ekrem Bey Güvertede bulunan Mustafa Kemal'in yanına gider ve “Hoş geldiniz paşam” diyerek Samsun'da Ulu Önder Atatürk'ü karşılayan ilk kişi haline gelir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü karaya ise taşıyan Karakaş Mustafa lakaplı Kayıkçı olur. Kurtuluş mücadelesini bu şekilde başlatan Mustafa Kemal Atatürk, saat 08.00’da Samsun'a ulaşarak görevini başladığına dair İstanbul'a telgraf gönderir ve bu durum İngilizler tarafından tedirginliğe sebep olur.

Samsun'da 6 gün kalan Mustafa Kemal Atatürk, 25 Mayıs tarihinde ise Havza'ya gider. Havza'da Mesudiye Oteli’nde kalan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Osman Ağa Konağı’nda ağırlanır.