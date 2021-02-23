Ülkemize Kar Geri Dönüyor! Kar Yağışları O İki İlde Tekrar Başlayacak

Bugünkü hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyordu. Özellikle bu iki ilimizde yoğun kar yağışları görülecek! Kar fırtınaları ülkemize geri mi dönüyor, yarınki hava durumu nasıl hepsi haberimizde.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Bu yıl havalar aralık ayına kadar oldukça sıcak geçmişti. Hatta sıcak havalar yüzünden vatandaşlarımız bunalmış ve kış aylarını mumla arar olmuştuk. Mevsim normallerinin üstündeki havalar ise doğal felaketleri de beraberinde getirdi.

Hortumlar ve seller görüldü. Vatandaşlarımıza maddi ve manevi kayıplar yaşattı. Hatta maalesef ki bu olaylarda kaybettiğimiz vatandaşlarımız bile oldu.

İSTANBULDA KAR YAĞIŞI

Ülkemize ise kar geçtiğimiz haftalarda girmişti. İkinci kar yağışı ise geçtiğimiz hafta yaşandı. Özellikle İstanbul ve ülkenin batı kesiminde etkili olan kar yağışı sonrasında güzel manzaralara şahit olmuştuk.

Kar yağışı ise sadece çocuklara yaramadı. Aynı zaman kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki su seviyelerinde de artış yaşandı. Sıcaklıklarda tekrardan mevsim normallerine dönmüş oldu.

YARIN O İKİ İLE KAR

Bugün ise ülkemizde iki ile daha kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Rize ve Bingöl illerimiz kar yağışına teslim oluyor.

Rize ve Bingöl illerimizde ise yüz yüze eğitim yapan kurumlara kar tatili geldi!

Etkili olacak kar yağışları sonucunda Rize ilimizde bir gün Bingöl ilimizde ise iki gün okullar tatil edildi.

ARA TATİL SONRASINDA KAR TATİLİ

Öğrencilerimiz ara tatillerine veda etmiş ve eğitimlerine başlamıştı. Bazı okullar ise yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı ya da yapacaktı!

Fakat önceki kar yağışında bile okula gidemeyne öğrenciler bu sefer de Rize ve Bingöl’de kar engeline takıldı! Öğrenciler okullarına dönmek için şimdilik kar tatilinin sona ermesini beklemeliler!

VALİLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Rize ilimizde ise valilik tarafından açıklama yapıldı. Şehrin yoğun kar yağışı altında kalacağı söylendi. Bu nedenle de yollarda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek adına yüz yüze eğitim için bir gün tatil kararı alındı. 18 Şubat Perşembe günü Rize’de kar tatili olacak.

BİNGÖLE 2 GÜN KAR TATİLİ GELDİ

Öte yandan Bingöl’de ise alınan önlemler daha fazlaydı. Yoğun kar yağışının daha fazla görüldüğü Bingöl ilimizde özel-resmi tüm eğitim kurumları, kurslar yetiştirme kursları hatta sürücü kursları gibi tüm merkezler de iki gün tatil yapıldı.

Ayrıca iki ilde de yine hamile ve engelli olan tüm kamu personeli de idari izinli sayılacak.