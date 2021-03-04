Ülkemiz Bir Kez Daha Yoğun Kar Yağışına Teslim Oluyor! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat Yoğun Kar Yağışı Olacak

Günlük hayatımızı etkileyen en önemli olaylardan biri de hava durumu. Ülke genelinde de soğuk havalar etkisini tekrardan gösterecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son rapora göre bazı illerimizde sıcaklıklar artarken bazıları da yoğun kar yağışına teslim olacak! İşte detaylar haberimizde…

Bu hafta hava yine mevsim normallerine göre devam edecek. Bazı illerimizde havalar biraz ısınırken bazılarında ise tam tersi daha da soğuyacak.

BATI BÖLGESİNDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Ülkemizin Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar biraz artacak. 2 ila 4 derece sıcaklıklar artacak ve vatandaşlarımızın yasakların kalktığı yerde güzel yürüyüşlerin keyfini çıkarabilecek.

Fakat tüm ülkemiz için keyifler yürüyüşler maalesef ki bu hafta mümkün değil.

KARADENİZ DE SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Karadeniz bölgesinde bu haftada sağanak yağışlar devam edecek. Özellikle de yağışlar Trabzon ve Rize bölgemizde devam edecek.

HATAY DA SAĞANK YAĞIŞ

Hatay’da sağanak yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlarımızı olası sel baskınlarına karşı da uyarıyor ve önlem alınmasını belirtiyor.

Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğusun da ise bu hafta yoğun kar yağışı etkili olacak! Çocuklar tam yüz yüze eğitime başlayacakken okul ile aralarına bu hafta kar yağışları girebilir!

METEOROLOJİ GENEK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yer yer hava durumları değişecek. Kuzey kesim parçalı ve az bulutlu olurken Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ve Karadeniz’de yağmur ve sağanaklar görülecek.

Doğu Anadolu’da da karla karışık yağmur ve yoğun kar olacak.

HAKKARİ, VAN VE ŞIRNAK

Kar yağışları Hakkâri, Van ve Şırnak illerimizde yoğun olarak etkisini gösterecek. Sürücüler ise olası buzlanma ve sise karşı uyarılıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da yer yer çığ tehlikesi olduğunu anons geçildi.

KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Doğu Anadolu’da etkili olması beklenen kar yağışı ise sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14