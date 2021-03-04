Ukraynalılar yerli ve millî silahlara hayran kaldı

Son dönemde savunma sanayi alanında önemli hamlelerde bulunan Türkiye, yerli ve millî araçların üretimine hız kazandırdı. İç ve dış güvenliğin tesis edilmesi için güvenlik güçleri tarafından söz konusu araçlar kullanılıyor. Öte yandan, bu araçlar diğer ülkelere de ihraç ediliyor. Son olarak Azerbaycan'da önemli başarılara katkı sağlayan SİHA'lar (silahlı insansız hava araçları) ve İHA'lar (insansız hava araçları) dünyanın gündemine oturdu.

Yerli ve millî üretimin gerçekleştirdiği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Myroniuk'u davet etti. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) ile görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Myroniuk, yerli ve millî silahlara hayranlıkla baktı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Myroniuk'un MSB (Millî Savunma Bakanlığı) ile görüşme yapmak üzere Türkiye'de bulunduğu belirtilerek, söz konusu ismin Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Gazi Fişek Fabrikası'na davet edildiği belirtildi. Açıklamada, savunma sanayi alanında iş birliği kapasitelerine ilişkin heyetlerarası görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

Bayraktar TB2 İHA alımı için Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa ile Baykar Genel Müdürü Bayraktar arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Ukrayna'da gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait envantere katmak üzere İHA (insansız hava aracı) alımı değerlendirilmişti. Neijpapa, Ukrayna donanmasının hem denizde hem de kıyıda güvenliğini tesis etmek amacıyla 2021 senesinde gelişmiş İHA'ların (insansız hava aracı) alınacağını ifade etmişti. Bayraktar ise Ukrayna'ya en son teknolojiyi sağladıklarına dikkat çekerek, Ukraynalı yetkililerle konuya ilişkin deneyimlerini paylaşacaklarını belirtmişti.

Önemli anlaşmalara imza atılmıştı

Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Türk firmalar arasında bilindiği üzere 2020 senesinde önemli anlaşmalara imza atılmıştı. Bu anlaşmalar korvet ve insansız saldırı sistemleri üretimi hakkındaydı. Öte yandan, teknoloji transferi de bu anlaşmaların önemli bir bölümünü oluşturmuştu. Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Karadeniz ve Azak Denizi'nde bu anlaşmalarla beraber güvenliğin tesis edilmesi kapsamında donanmanın güçlendirileceğini ifade etmişti. Taran, Ukrayna'nın Türk yatırımları ve teknolojileri sayesinde savunma sanayide ciddi bir ivme kazanabileceğini söylemişti. Savunma Sanayi Başkanı Demir, savunma sanayi alanında iki ülkenin iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin de bundan yarar sağlayacağını dile getirmişti.

"Türk İHA'ları çok güçlü"

2020 senesinin Aralık ayında açıklamada bulunan Taran, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye'de Türk İHA'larının (insansız hava araçları) gücünün fark edildiğini söylemişti. Ukrayna ordusuna modern silahların kazandırılması için uğraştıklarını aktaran Taran, bu nedenle Türk İHA'larına (insansız hava araçları) ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Taran, söz konusu araçların benzersiz niteliklere sahip olduğunu vurgulayarak hem maliyet hem de etkinlik açısından makul olduğunu aktarmıştı. Türkiye ile bu araçların ortak üretimini yapmayı düşündüklerini belirten Taran, Ukrayna'nın Türk şirketleri ile teknoloji paylaşımında bulunabileceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 10:53