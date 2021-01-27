Ukrayna, daha fazla Bayraktar TB2 istiyor!

Bayraktar TB2 İHA'lar tüm dünyanın ilgini çekmeye devam ediyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa, Bayraktar TB2 İHA alımını değerlendirmek üzere Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile görüşmede bulundu. Odessa şehrinde yapılan görüşmede, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin envanterine dâhil etmek için İHA (insansız hava aracı) alımı meselesinin ele alındığı bildirildi.

"Gelişmiş İHA'lar almak istiyoruz"

Neijpapa, ülke donanmasının 2021 senesinde denizde ve kıyıda güvenliği sağlamak için gelişmiş İHA'lar (insansız hava aracı) satın alacağını kaydetti. Konuya ilişkin bir açıklama da Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, söz konusu ülkeye en son teknolojiyi temin ettiklerini belirterek, Ukraynalı partnerlerine bu konudaki deneyimlerini aktaracaklarını söyledi.

Anlaşmalar imzalanmıştı

Türk firmaları ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında geçen sene peş peşe anlaşmalar imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmalar, insansız saldırı sistemleri ve korvet üretimini içeriyordu. Teknoloji transferi de söz konusu anlaşmaların konularından biriydi. Taran, söz konusu anlaşmalarla birlikte Azak Denizi'nde ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması kapsamında donanmaya güç kazandırılacağını söylemişti. Taran, ülkesinin savunma sanayi alanında Türk yatırımları ve teknolojileriyle birlikte önemli bir ivme yakalayabileceğini ifade etmişti. SSB Başkanı Demir de Ukrayna ile Türkiye'nin savunma alanında iş birliği sağladığını belirterek, pratik etkileşime hızlıca geçiş yapılması durumunda hem Türkiye'nin hem de Ukrayna'nın kazançlı çıkacağını söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, 2020 senesinin Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türk İHA'larının (insansız hava aracı) etkinliğinin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da görüldüğüne dikkat çekmişti. Taran, ordunun modern silahlarla donatılması için çaba harcadıklarını belirterek, bu süreçte Türk İHA'lara (insansız hava aracı) gereksinim duyduklarını fark ettiklerini söylemişti. Modern Türk İHA'ların (insansız hava aracı) eşsiz bir özelliğe sahip olduğunu kaydeden Taran, hem etkinlik hem de maliyet bakımından oldukça uygun olduğunu ifade etmişti.

"Ortak üretim planlıyoruz"

Taran, Türkiye ile İHA'ların (insansız hava aracı) ortak üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, yalnızca şirketlerin kurulmasından değil teknolojinin paylaşılmasından söz ettiklerini aktarmıştı. Ülkesinin Türk şirketleriyle kendi teknolojilerini paylaşabileceğini belirten Taran, askerî tatbikatlar sırasında Türk İHA'larının (insansız hava aracı) etkinliğine şahit olduklarını ifade etmişti.

"İkna oldu"

Taran, hem kendisinin hem de devlet başkanının Türk İHA'larının (insansız hava aracı) gücü konusunda yeniden ikna olduklarını söylemişti.

"Ülkemizde birçok etnik Türk var"

Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini yalnızca askerî sanayi ile kısıtlı olmadığını belirten Taran, güvenlik alanında da iş birliği yapılabileceğini ifade etmişti. Taran, Aza ve Karadeniz'deki güvenlik meselelerinin ele alındığını belirterek, Ukrayna'da birçok etnik Türkün bulunduğuna dikkat çekmişti. Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirten Taran, söz konusu yarımadanın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda Türkiye'nin de hemfikir olduğunu söylemişti.