Ucuz Yağ, Un, Yumurta Satacağı İddia Edilmişti! PTTAVM'den Alışveriş Nasıl Yapılır?

En Ucuz Süpermarket Alışverişi Burada! Üstelik İnternetten Sipariş, Kapınıza Teslimat!

Bir süredir internet üzerinden alışverişi yapılabilen elektronik eşya, tekstil ürünleri, ev elektroniği, kozmetik ve sağlık, spor malzemeleri ve benzeri tüm online alışveriş siteleri aracılığıyla erişilebilen ürünleri satmak amacı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) PTTAVM’yi kurdu. Gıda ürünlerinin maliyetinin yüksekliğinin hepimiz için ortak bir sorun haline gelmeye başladığı bu günlerde EPTTAVM web sitesi üzerinden market fiyatlarının altında gıda satışı gerçekleştirileceği duyumu ise internet ortamında yayılarak basına kadar yansımıştı. Peki herkesin duyumunu aldığı EPTTAVM sanal alışveriş merkezi internet sitesinden nasıl alışveriş yapılır? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Türkiye Cumhuriyeti halkı koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik çalkantıların sebep olduğu gıda fiyatlarındaki artıştan oldukça şikayetçi. Lüks tüketim bir yana temel ihtiyaç sayılabilecek çoğu gıda kalemine peş peşe zam yapılması vatandaşları geçim sıkıntısına sürüklemeye başladı ve sert tepkiler aldı.

Alınan tepkileri yetkili mecralar görmüş olmalı ki basında ve sosyal medya ortamında bir anda EPTTAVM sanal alışveriş merkezi konseptli internet sitesi üzerinden market fiyatlarının altında ucuz gıda ürünleri satışı gerçekleşeceği duyumları ortaya çıkmaya başladı. Yapılacak olan çalışmaların ise öncelikle vatandaşlar tarafından sık tüketilen yumurta, yağ ve un gibi ürünlerde ulaşılabilirliği arttırmaya yönelik olacağı iddia edildi. Peki bu avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar ne yapmalı? EPTTAVM üzerinden vatandaşlar nasıl gıda alışverişlerini gerçekleştirebilirler?

EPTTAVM’den Nasıl Alışveriş Yapılır?

EPTTAVM’de neler satıldığı görmek ve satılan ürünleri incelemek, market fiyatları ile karşılaştırmak isteyen vatandaşlarımız (www.pttavm.com) internet sitesine bilgisayar veya telefonlarını kullanarak giriş yapabilirler. Ürünleri görüntülemek için üyelik kaydı oluşturma zorunluluğu bulunmuyor, web sitesine ulaşarak tüm ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Üyelik oluşturmanız yalnızca alışveriş yapmak istediğinizde gerekiyor.

EPTTAVM’ye Nasıl Üye Olunur?

(www.pttavm.com) web sitesine giren vatandaşlar sitede bulunan üye ol butonuna tıklayarak üyelik oluşturma sayfasına yönlendirilecekler. Bu sayfada kendilerinden istenen isim, soyisim, ev veya işyeri adresi, telefon numarası gibi bilgilerin yer aldığı formu doldurduktan sonra telefonlarına gelen onay kodunu sitede yer alan bölüme yazarak üyeliklerini oluşturmuş olacaklar.

EPTTAVM’den Alışveriş Yapacakların Dikkatine!

Alışveriş süreci şu şekilde işleyecek. İnternet sitesi üzerinden üyeliklerini oluşturan vatandaşlar ürünleri inceleyecek, beğendikleri ve satın almak istedikleri ürünleri sepete ekle butonuna tıklayarak alışveriş listelerine ekleyecekler. Tüm satın almak istediklerini sepetlerinde topladıklarında alışveriş ekranından son kontrollerini sağlayıp ödeme aşamasına geçecekler. Bu aşamada kredi kartı bilgilerini kullanarak alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar ödemenin onaylandığı bilgisini aldıktan sonra kargo firmasının siparişlerini hazırlamalarını ve kapılarına teslim etmelerini bekleyecekler.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 01:58