Uçakta Bagaj Parası Ödememek İçin 30 Kilo Portakal Yediler!

Havayolu şirketlerinin yolcularına sunduğu ekstra bagaj parası uygulamasına yolcular zaman zaman tepki gösteriyor. Çin’in Kunming şehrinde bir havalimanında Wang adlı bir yolcu ve 3 arkadaşı, iş için yaptıkları seyahatte yanlarına 30 kilo portakal aldı. Ancak havalimanı yetkilileri, 30 kilo portakal için ek bagaj ücreti ödemeleri gerektiğini söyledi. Ek ücret, kilogram başı yaklaşık 11,5 TL idi yani, 30 kilo portakal için 340 TL’ye yakın bir tutardı.

Para ödememek için 30 kilo portakal yediler

Havalimanına bagaj teslim ederken yetkililerin kendisinden ekstra para istemesinin ardından Çinli adamlar, bu durumu ilginç bir şekilde çözmeye karar verdi. Dört arkadaş, yanlarında getirdiği 30 kilo portakalın tamamını tek seferde yedi.

Wang, konuyla ilgili “Oturup ne varsa yedik” derken, portakalların yarım saat içinde bittiğini söyledi. Buna karşın kilolarca portakal yiyen arkadaşların ağzında ülser olduğu ifade edilirken, Wang “bir süre portakal yemek istemiyoruz” dedi.