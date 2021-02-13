Üç Aylarda Hangi Dualar Okunmalıdır?

Üç aylara girdiğimiz bugünlerde en çok merak edilen konu ise üç aylarda hangi dualar okunacağı oldu. 2021 yılında üç aylar 13 Şubat tarihinde başladı, Müslüman alemi için önemli olan üç aylarda okunacak dualar ise araştırmaya başladı.

Üç Aylar Duası Nedir?

Peygamber efendimiz Hz Muhammed, ‘ Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek ele ve bizi Ramazan Ayı'na ulaştır.’ diye dua ettiği bilinmektedir.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed başka bir hadis-i şerifinde ise şu ifadeleri kullanmıştır. ‘’Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan'da ümmetimin ayıdır.’’ Bu üç ayın faziletini vurgulamıştır.

Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylarda yapılan ve fazileti büyük olan ibadetlerden en bilineni oruç tutmaktır. Üç aylardan bir olay Ramazan ayında en yaygın olan ibadet oruç tutmaktır, Ancak üç aylar haricinde de insanlar istediği zaman dinimizde de uygun olan bütün tarihlerde oruç tutabilirler. Üç aylar Müslüman aleminin, yardımlaşma, iyilik hoşgörü içerisinde geçirdikleri aydır. Üç aylarda bol bol dua edilip ibadet yapılmalıdır, işlenmiş günahlar varsa buna tövbe edip bir daha yapılmamalıdır.

Bazı kişiler üç aylardan olan Recep ayının ilk gününe girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Ardından ise 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğunca Hatm-i Enbiya yapılmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda olmak üzere 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 22:20