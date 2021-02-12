Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? 2021 Dini Günler Takvimi

İslam aleminde yılın en kutsal dönemi olarak kabul edilen üç aylar için geri sayım başlatıldı. Vatandaşlar son günlerde üç ayların ne zaman başladığını ve 2021 dini günler takvimini arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. Haberimizde üç aylar ne zaman başlıyor sorusunun cevabına ve 2021 dini günler takvimine yer verdik.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte üç ayların ne zaman başlayacağı ile ilgili sorular cevap buldu. İşte Diyanet'in paylaştığı 2021 üç aylar tarihleri ve 2021 dini günler takvimine göre “Üç aylar ne zaman?” sorusunun cevabı...

2021 yılında üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü yani yarın Recep ayı ile birlikte başlayacak. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe günü olacak. Receb ayının ikinci kandili Miraç kandili olacak ve 10 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Şaban ayı ise 14 Mart 2020 tarihinde başlayacak ve 27 Mart 2021 de Berat Kandili olacak. Üç ayların sonu ise Ramazan ayı ile gelecek. İslam alemi için çok önemli bir gece olan Kadir gecesi 08 Mayıs 2021 cumartesi günü olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dini takvime göre 2021’de 13 Nisan Salı gününden itibaren Ramazan ayı başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın 1. Günü olacak ve 15 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı'nın 3. ve son günü olarak geçecek.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kurban Bayramı Arefesi olacak. Kurban Bayramı'nın 1. Günü 20 Temmuz 2021 Salı gerçekleşecek. Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 23 Temmuz 2021 Cuma günü Kurban Bayramının 4. ve son günü olacak.