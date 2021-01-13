Uber'den kritik duyuru! Engel kaldırıldı

Uber'e ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İlk derece mahkemesi kararı ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. İstinaf Mahkemesi, söz konusu kararı kaldırdı. Böylece geleneksel taksilerin alternatifi olan Uber, yeniden İstanbul'da faaliyet göstermeye başlayacak.

ESB (Erişim Sağlayıcıları Birliği), Uber'e Türkiye'de erişim engeline son verdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Uber, Türkiye'de yeniden erişilebilir duruma ulaştığını bildirdi. Açıklamada, Uber'in sarı taksilerle çalışarak faaliyetini sürdüreceği ifade edildi.

Uber'in 2014 senesinde İstanbul'da hizmet sunmaya başladığı belirtilen açıklamada, vatandaşlar arasında Uber'in oldukça yaygın olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Türkiye genelinde uygulamayı 4,5 milyondan fazla insanın indirdiğine dikkat çekilerek, erişim engeline son verilmesinin ardından UberTaksi hizmetinin vatandaşlara yeniden sunulacağı ifade edildi. İstanbul'da 14.500 taksi sürücüsünün Uber uygulamasını kullandığı belirtildi.

Uber'e neden yasak getirilmişti?

Türkiye'de Uber sisteminin vergi vermediğini belirten ticari taksi sahipleri ile sürücüleri, bundan haksız bir kazanç elde edildiğini savunmuşlardı. Taksiciler Esnaf Odası'nın başkanlığını yürüten Yahya Uğur, taksicilerin Uber'den hoşnut olmadığını söylemişti. Taksicilerin plaka aldıklarını ve vergi ödediklerini belirten Uğur, Hollanda bankaları ile çalışan Uber'in asla vergi vermediğini ifade etmişti. Bunun üzerine hem Uber şoförlerine hem de yolcularına "korsan taşımacılık" yapıldığı gerekçesiyle para cezası kesilmesine yönelik emniyet tarafından talimat verilmişti. Yolcu taşıyan Uber sürücülerine ilk olarak 2 bin 523 liralık para cezası kesilmişti. İkinci kez yakalanmaları durumunda ise 4 bin 220 liralık para cezası verilmişti. Uber kullanan yolculara da 281 liralık para cezası kesilmişti.

Uber'den yalanlama gelmişti

Vergi ödemediğine dair iddiaları yalanlayan Uber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB'den İstanbul'da bulunan araçlar için gereken belgelerin alındığını ve vergi ödendiğini bildirmişti. Uber, korsan taşımacılık unsurlarına yönelik cezaların uygulanmaması için çağrıda bulunmuştu. Uber tarafından yapılan açıklamada, yasanın farklı biçimlerde değerlendirilmesi sebebiyle inovatif teknolojilerin önünün kesildiği savunulmuştu. Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uber'in Los Angeles, San Francisco ve New York'ta yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekilmiş, Fransa'nın başkenti Paris'te de popüler hale gelindiği ifade edilmişti. Uber'in dünya genelinde hem bakanlıklar hem de belediyelerle birlikte çalıştığı belirtilmişti.

Uber daha güvenli

Uber şoförlerine ait iletişim bilgileri ile kimlik bilgilerine uygulama vasıtasıyla erişilebiliyor. Bu nedenle ticari taksilere göre Uber daha güvenilir bir hale geliyor. Yolcular tarafından şikâyet edilen ve düşük puan verilen şoförler sistemin dışında bırakılıyor. Öte yandan, Uber'de yolcular tarafından unutulan bir eşya için uygulama aracılığıyla şoför ile irtibata geçebilmek ve konumuna ulaşabilmek de önemli bir avantaj. Yolcular, gitmek istedikleri yeri Uber uygulamasının üstünden işaretleyebiliyor. Böylece şoföre yolu tarif etmekle vakit kaybedilmiyor. Ayrıca, yola çıkmadan önce yolcular tarafından ücret öğrenilebiliyor. Uber şoförleri de uygulama ile yolcuların gidecekleri güzergâhı görebiliyor ve yapılan çağrıları kabul edip etmeme hakkına sahip oluyor.