UBER 2020 Yılında 6.8 Milyar Dolar Kaybetti! Küçülme Devam Ediyor

Şirket tarafından paylaşılan bilgiye göre Uber 2020 yılında 6.8 milyar dolar zarar etti. Ne kadar kötü gibi görünse de bu rakam aslında Uber için bir gelişme. Şirket 2019 yılı raporlarına göre 8.5 milyar dolar zarara uğramıştı. UBER CEO’su tarafından yüksek maliyetli projelere son verilmesi, personel azaltılması ve giderlerin düşürülmesiyle birlikte pandemiye rağmen bu rakam 6.8 milyar dolara düşürüldü.

SON 3 AYLIK ZARAR AÇIKLANDI

Bir diğer büyük yolcu taşıma uygulaması Lyft, geçtiğimiz Salı günü 2020 son çeyrek raporunu yayımlamıştı. Bundan hemen bir gün sonra UBER’de son çeyrek raporunu paylaştı. Paylaşılan verilere göre 2020 yılının son çeyreğinde şirket 968 milyon dolar zarar bildirdi. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda bu rakam 1.1 milyar dolardı.

Şirket CFO’su Nelson Chai yaptığı açıklamada şirketin 2021 yılı hedeflerini tutturmak için her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Lyft ve UBER tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl bu zamanlarda iki şirkette de ufak bir iyileşme gözlemlendi.

TAKSİ UYGULAMASINDA BÜYÜK ZARAR

Bilindiği üzere UBER Eats başlığı altında yemek servisi, UBER X servisiyle yolcu taşıma hizmeti vermektedir. Pandemi nedeniyle taksi kullanımları ciddi şekilde düştü. Şirket bir önceki yıla göre %52 oranında bir düşüş yaşadı. Beyan edilen gelir tutarı ise 1.5 milyar dolar olarak açıklandı.

YEMEK SERVİSİ KURTARDI

Pandemi nedeniyle herkesin evlerine kapanması paket servis işini ihya etti. UBER geçtiğimiz yıla oranlar yemek servisi işlerinden elde ettiği kazancı %224 oranında arttırdı. Bu süreç içerisinde elde edilen toplam gelir ise 1,4 milyar dolar oldu.

Pandemi sürecinin belirsizliği ve yemek sektöründe işlerin iyi gitmesiyle birlikte UBER strateji değişikliğine gitti. Şirket rakiplerinden biri olan Postmates’i 2,65 milyar dolar karşılığında satın aldı. UBER geçtiğimiz hafta da alkol dağıtım şirketi olan Drizly’i satın aldığı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yüksek tutarlarda zarar eden şirket bazı çılgın projelerini de sona erdirme kararı aldı. Uçan taksi ve otonom araç araştırma merkezi projelerinden vazgeçilerek projeler satıldı.

Son iki yıldır üst üste zarara uğrayan şirket geçtiğimiz yıl karlılığı arttırmak adına personelinin %25’ini işten çıkartmıştı. Personel sayısında yaşanan azalma UBER sisteminde aksaklıklara neden oldu. Çalışanların ifadelerine göre evrak değişikliklerinde ve statü değişikliklerinde çalışanlar 45 güne kadar bekletiliyor. Buna ek olarak, UBER sisteminde yazılımsal olarakta sorunlar bulunuyor.