Twitter’ı Hala Askıda: Trump’ın Facebook ve Instagram Hesapları Açıldı

ABD Kongre Binası Baskını, Donald Trump’ın görev dönemindeki son iki haftasına damgasını vurdu. Birçok danışmanı istifa ederken, kendi partisindeki bazı isimlerden de sert eleştiriler geldi. Ancak en çok konuşulanlardan biri, Trump’ın sosyal medya hesaplarına gelen yasaklar oldu. Donald Trump’ın Twitter hesabı, tweetlere gelen erişim engellerinden sonra kalıcı olarak kapatıldı. Trump’ın engelleri bunla da sınırlı kalmadı ve 7 Ocak’ta Facebook ve Instagram hesapları da kapandı.

Instagram ve Facebook hesapları açıldı, Twitter hala kapalı

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, bu durumu “hesapların aktif olarak kullanılmasının risk teşkil ettiğini ve barışçıl bir şekilde yönetim değişimi gerçekleşene kadar hesapların askıda olacağı” ifadesiyle duyurdu.

Bir süredir sessizliğini koruyan Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları Cuma günü itibariyle açıldı ancak Trump’tan bu platformlarda henüz bir paylaşım gelmedi. Bununla birlikte Trump’ın YouTube ve Twitter hesaplarında hala engel bulunuyor. Trump’ın son sosyal medya paylaşımı 5 Ocak’ta olurken, başkanın en son olarak Snapchat hesabı kapatılmıştı.