Twitter’dan Yeni Adım: Kullanıcılar Takipçilerinden Para Kazanabilecek

Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter, bir süredir kullanıcıları için reklam dışında farklı gelir modelleri yaratmanın yollarını arıyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey de bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulama üzerinden abonelik ya da bahşiş gibi metotlarla insanlara para kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Twitter’a katkıda bulunan insanlara ekonomik teşvik

Teknoloji ve İnternet Konferansı’nda konuşan Jack Dorsey, açıklamasında “Odaklanmak istediğimiz ilk şeyin, Twitter'a katkıda bulunan insanlara yönelik ekonomik teşvik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dorsey buna ek olarak Twitter’ın günlük aktif 192 milyon kullanıcısının altını çizdi ve kullanıcıların daha fazla para ve etkileşim kazanması için yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Twitter yakın dönemde, uzun içerik oluşturmak isteyen kullanıcılar için Revue uygulamasını satın almıştı. Revue ile kullanıcılar, haber bülteni ya da diğer uzun içerikleri hazırlayabiliyor.