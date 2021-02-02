Twitter’dan Süleyman Soylu’nun Boğaziçi Tweetine ‘Nefret Söylemi’ Uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolar ülkenin gündeminde ilk sıralarda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı” ifadesini kullandı. Twitter, bu paylaşımı “Nefret söylemi” notu ile etiketledi.

Tweet erişime açık kaldı: Kamu yararına olabilir

Soylu’nun sabah saatlerinde gönderdiği diğer bir tweette de, Boğaziçi olayları yer alıyordu. Twitter, “Bu tweet nefret içeren davranış hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” dedi.