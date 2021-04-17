Twitter çöktü mü? Twitter ne oldu? Twitter ne zaman düzelecek?

Sosyal medya devi Twitter çöktü! Twitter neden girmiyor? Twitter'a ne oldu? En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter ne zaman düzelir? Sosyal medyad devi Twitter erişim sağlanamıyor!

Twitter çöktü!

17 Nisan 2021 cumartesi günü Twitter erişim sağlanamıyor. Hem ios hem android telefonlardan Twitter erişimi yok! Peki Twitter ne oldu? Twitter çöktü mü engellendi mi sorusu cevap arıyor!

Twitter 17 Nisan tarihinde çöktü! Twitter sadece Türkiye de değil dünya üzerinden erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili çok uzun zaman sonra çöken Twitter açıklama yaptı! "Global tüm Dünya'da erişim problemini kısa sürede çözeceğiz" açıklaması yapıldı! Twitter Türkiye'de engellenmesi söz konusu değil.

Twitter ne zaman düzelecek?

17 Nisan 2021 cumartesi çöken Twitter ne zaman düzelecek henüz bilinmiyor. Twitter için şu an kısa sürede çözülecek açıklaması ile tahmini süre başka bir forumda 45 dakika olarak belirtildi. Twitter ne zaman düzelecek sorusu yanıt bulamıyor.

Ancak Türkiye'de değil tüm dünyada Twitter şu an itibariyle çökmüş durumda.