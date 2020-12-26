TV Yayın Akışı 26 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, Star TV, FOX ve TV8 Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en büyük TV kanalları yeni günün yayın akışı listesini paylaştı. Böylece soğuk karantina günlerinde evinde oturan vatandaşlarımız sabah, öğle ve akşam programlarını kaçırmadan tam vaktinde izleyebilecekler. Cumartesi günü milyonların yakından takip ettiği ünlü dizilerin yeni bölümleri yayında olacak. Sabah kuşağında ise magazin programlarının canlı yayınlarıyla magazini yakından takip edebilirsiniz. İşte tüm kanalların yayın akışı listesi:

Kanal D Yayın Akışı

Sabahın ilk saatlerinde 06:30 Sihirli Annem dizisiyle güne başlayan Kanal D, 08:30 da Konuştukça ardından Magazin D Cumartesi programıyla güne hızlı bir başlangıç yapıyor. Akşam saatlerinde ise yeni dizilerden Sadakatsiz izleyicilerle buluşacak. Kanal D full yayın akış listesi ise şu şekilde:

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:30 Sevimli Yunus

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Sadakatsiz

22:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2

00:45 Geçmiş Günler

02:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2

04:15 Küçük Ağa

Show TV Yayın Akışı 26 Aralık

Reyting sıralamalarında üst basamaklarda yer alan Show TV, Cumartesi günü yayınlanacak programlarına ilişkin detayları paylaştı. Hayat Güzeldir ile güne başlayan Show TV, ardından Canlı yayınla Cumartesi Süprizi devam ediyor. Akşam saatlerinde ise favori diziler arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.

06:00 Gülümse Yeter

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi Canlı

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi Yeni Bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Arıza

03:00 Çukur Tekrar

05:15 Gülüme Yeter Tekrar

Star TV Yayın Akışı 26 Aralık

Efsane dizi Medcezir'in tekrar bölümleriyle güne başlayan Start TV, saat 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu programıyla devam edecek. 26 Aralık Star TV yayın akışı listesi ise şu şekilde:

00:15 GÖREVİMİZ TEHLİKE 2

04:00 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

06:00 GENİŞ AİLE

07:00 MEDCEZİR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU



FOX TV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

Yeni güne İlker Karagöz ile Çalar Saat programıyla başlayabilir, Türkiye gündemine ait son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı izleyici ile buluşacak.

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK14:00 YERLİ DİZİ16:30 EN GÜZEL BÖLÜM16:45 MENAJERİMİ ARA18:45 STAR HABER20:00 İBO SHOW00:15 Sefirin Kızı03:00 İngiliz İşi

02:15 KEFARET

04:45 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

06:00 İNADINA AŞK

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

13:00 SEN ÇAL KAPIMI

16:15 YASAK ELMA

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER BÜLTENİ

20:00 SEN ÇAL KAPIMI

TV8 YAYIN AKIŞI

Acun Ilıcalı'nın televizyon kanalı TV 8 yeni güne Çook Yaşa programının yeni bölümüyle başlıyor. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bizleri karşılayacak.

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 MasterChef Türkiye

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

Sizde program akışını takip ederek favori program, dizi ve filmlerinizi kaçırmadan hemen izleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 01:47