TV Yayın Akışı 26 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, Star TV, FOX ve TV8 Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en büyük TV kanalları yeni günün yayın akışı listesini paylaştı. Böylece soğuk karantina günlerinde evinde oturan vatandaşlarımız sabah, öğle ve akşam programlarını kaçırmadan tam vaktinde izleyebilecekler. Cumartesi günü milyonların yakından takip ettiği ünlü dizilerin yeni bölümleri yayında olacak. Sabah kuşağında ise magazin programlarının canlı yayınlarıyla magazini yakından takip edebilirsiniz. İşte tüm kanalların yayın akışı listesi:
Kanal D Yayın Akışı
Sabahın ilk saatlerinde 06:30 Sihirli Annem dizisiyle güne başlayan Kanal D, 08:30 da Konuştukça ardından Magazin D Cumartesi programıyla güne hızlı bir başlangıç yapıyor. Akşam saatlerinde ise yeni dizilerden Sadakatsiz izleyicilerle buluşacak. Kanal D full yayın akış listesi ise şu şekilde:
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:30 Sevimli Yunus
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz
22:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2
00:45 Geçmiş Günler
02:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2
04:15 Küçük Ağa
Show TV Yayın Akışı 26 Aralık
Reyting sıralamalarında üst basamaklarda yer alan Show TV, Cumartesi günü yayınlanacak programlarına ilişkin detayları paylaştı. Hayat Güzeldir ile güne başlayan Show TV, ardından Canlı yayınla Cumartesi Süprizi devam ediyor. Akşam saatlerinde ise favori diziler arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi Canlı
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi Yeni Bölüm
18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Arıza
03:00 Çukur Tekrar
05:15 Gülüme Yeter Tekrar
Star TV Yayın Akışı 26 Aralık
Efsane dizi Medcezir'in tekrar bölümleriyle güne başlayan Start TV, saat 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu programıyla devam edecek. 26 Aralık Star TV yayın akışı listesi ise şu şekilde:
00:15 GÖREVİMİZ TEHLİKE 2
04:00 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
06:00 GENİŞ AİLE
07:00 MEDCEZİR
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 EN GÜZEL BÖLÜM
16:45 MENAJERİMİ ARA
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:15 Sefirin Kızı
03:00 İngiliz İşi
FOX TV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
Yeni güne İlker Karagöz ile Çalar Saat programıyla başlayabilir, Türkiye gündemine ait son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı izleyici ile buluşacak.
02:15 KEFARET
04:45 HAYAT SEVİNCE GÜZEL
06:00 İNADINA AŞK
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
13:00 SEN ÇAL KAPIMI
16:15 YASAK ELMA
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER BÜLTENİ
20:00 SEN ÇAL KAPIMI
TV8 YAYIN AKIŞI
Acun Ilıcalı'nın televizyon kanalı TV 8 yeni güne Çook Yaşa programının yeni bölümüyle başlıyor. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bizleri karşılayacak.
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 MasterChef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
Sizde program akışını takip ederek favori program, dizi ve filmlerinizi kaçırmadan hemen izleyebilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 01:47