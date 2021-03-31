TÜSİAD'a “Türkiye Onların Bildiği Türkiye Değil” Karşılığı Verildi!

TÜSİAD başkan yardımcısı olan Tuncay Özilhan, siyaset konulu açıklamalar ile gündeme gelmişti ve açıklamaları sonrasında tepki toplamıştı. Bu gelişmeden sonra TÜSİAD hakkında siyasete soyundu şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun yanı sıra Özilhan'ın açıklamalarına bir tepki de A Haber canlı yayınında geldi. Takvim Gazetesi yazarı olan Bülent Erandaç Türkiye'nin onların bildiği Türkiye olmadığını ve bunu anlayacaklarını ifade etti. Tüsiad yaptıklarının cezasına tekrardan görecek açıklamalarında bulunan Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, darbe mekanizmasını çalıştırmayacaklarını söyledi.

Özilhan, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi sonrasında muhalefet partisi tavrı ile değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin gelişiminin görmezden gelindiği ve 1970'ler ile paralellik açıklamaları yapıldı. TÜSİAD Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan'ın bu açıklamaları sonrasında Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri de bu habere geniş yer verdi.

Ülkemizde daha önce de 12 Mart muhtırası ve bunun yanı sıra 28 Şubat döneminde sahneye çıkan Tüsiad'dan tepki toplayan çıkışa bir değerlendirme de Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç’dan geldi. Erandaç yapmış olduğu açıklamalarda Joe Biden'ın göreve gelmesi ardından TÜSİAD'ın sesinin çıkmaya başladığı vurgusunu yaptı. TÜSİAD için Türkiye'yi kontrollerinde ve kucaklarında tutmak istiyorlar sözlerini söyleyen yazan Bülent Erandaç, Türkiye'yi koçbaşı gibi kullanmakta beis görmezler şeklinde ifadeler kullandı.

Yazar Bülent Erandaç bunun yanı sıra TÜSİAD'ı 1979 senesinden beri tanıdığını ve birçok olaydaki rolünü, 28 Şubat'taki TÜSİAD'ı da çok iyi bilen bir gazeteci olduğunu belirtti. Can çıkar huy çıkmaz şeklinde açıklamalar yapan Takvim gazetesi yazarı TÜSİAD'ın konumu nedir? Türkiye'deki siyasi konumu bir ucuyla Avrupa Londra'ya ABD'de bulunan IMF'ye kadar uzanan bir zincirdir açıklamaları yapıldı. Türkiye'nin Batı ile olup iç içe geçtiğini ifade eden Erandaç, siyasi dizaynlarda her zaman rol aldıklarını ve bir süredir susmalarına rağmen şimdi tekrar konuşmaya başladıklarını dile getirdi.