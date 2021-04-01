Turşu Tankında Dans Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Turşu tankı içerisine girerek dans etmeye başlayan ve fenomen olmak için bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan A.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa Turgutlu’da bulunan işletmede çekilen görüntüler kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Edinilen son bilgilere göre Turgutlu’da bulunan işletmenin mühürlendiği ve faaliyetten men edildiği açıklandı. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve Bakan Pakdemirli konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, Manisa’da bulunan turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere neden olan A.G. isimli şahsın, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına aldığı bilgisini verdi.

Bakanlık kamuoyundan büyük tepki toplayan skandal görüntüler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. basın yayın organları aracılığı ile sosyal medya platformlarında infial oluşturan, turşu tankında dans eden şahsın görüntülerinin yayımlanması sonrasında Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi. Harekete geçen ekipler tarafından resmi kontroller gerçekleşti ve sosyal medyada çok konuşulan görüntülerin sahibi A.G. isimli şahsın Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespiti gerçekleşti.

Ekipler yapmış olduğu denetimlerde işletme hakkında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu kararı verildi ve işletme mühürlendi. Bunun yanı sıra Manisa Turgutlu’da bulunan işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Sağlığı kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konu hakkında yapmış olduğu açıklamalarda konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetlerine teşekkürlerini iletti. Manisa Turgutlu’da bulunduğu tespit edilen işletmeye Manisa İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerinin yoğun çalışması sonucunda mühürlenip idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla birlikte Bakan Bekir Pakdemirli, şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.