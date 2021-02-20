Türkiye’nin Kaderini Belirleyecek Karar Fitch’den Geldi! Dolar Kuru Karara Kitlendi

Fitch’den Türkiye için yeni bir kredi notu geldi. Gelen nota göre ise ekonomimizin ulusal anlamda değeri görülecek. Peki bu karar bizi nasıl etkileyecek? Uluslararası derecelendirme kurulundan gelen karar ne oldu? Dolar kuru nasıl etkilenecek ülkemiz ne kadar etkilendi detaylar haberimizde.

Fitch Ratings Nedir?

Fitch Ratings dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olmanın yanı sıra Amerikan Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından da tanılan üç ulusal derecelendirme kuruluşundan biridir.

Yani bu kurumun size verdiği kredi notu yatırımcının gözünde önemlidir. Eğer kredi notunuz yüksek yatırımcı size güvenir fakat düşükse yatırımcı karşılığını almayacağından korkar ve geri çekilir.

DOLARIN GÖZÜ KULAĞI BU KARARDA

Dolar kuru ise Merkez Bankası’nın almış olduğu faiz kararı ile etkilenmişti. Politika faizlerinde düşüş yaşanmaması ile birlikte dolar kuru da düşüş eğilimine devam etmişti.

Fakat dolar kuruna etkisi olacak diğer bir önemli gelişme ise bu gece yaşanacak! Fitch Ratings bu gece ülkemizin kredi notunu açıklayacak!

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar ise Fitch Ratings tarafından açıklanacak kararda herhangi bir değişiklik beklemese de pozitif bir etki beklentisi de mevcut.

Merkez Bankası’nın yürüttüğü şeffaf titizlik ve dolar rezervlerinin yükselmesiyle nedeniyle bir kesimde Türkiye’nin notunun yükselmesini bekliyor!

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak haber de ise uzman ekonomistler Türkiye değerlendirmesinde bir not ya da görünüm değişikliğine gidilmesini oy çoğunluğuyla beklememekte!

DOLAR KURU

Dolar kuru ise 7 bandından aşağı düşse de dalgalı seyrine devam etmekte. Merkez Bankası da piyasaların beklediği gibi politika faizini sabit tutması kararlı duruşunu destekler oldu.

Asıl dolar kurunu etkileyen hamle ise Naci Ağbal’dan gelen ilave parasal sıkılaşmanın olabileceği haberiydi!

FİTCH TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI

Fitch, Türkiye kararını açıklayarak notunu durağana çevirdi!

Beklenen karar ise Fitch Ratings’den geldi. Türkiye’nin kredi notu BB- olarak gösterilirken görünüm olarak negatiften durağana çevrildi.

Fitch Ratings ise 21 Şubat 2020 de kredi notumuzu sabit tutmuş fakat 22 Ağustos 2020’de durağan görünümünün artık negatif olduğunu açıklamıştı.

Bu tarihlerde ise ülkemizde kur krizinin en yüksek hissedildiği zamanlardı. Dolar kuru rekora koşuyordu!

Fakat yeni raporla birlikte ülkemizin not görünümde iyileşme oldu. Durağan görünümüne geri döndük. Bunda ise Merkez Bankası’nın istikrarlı politikasının etkisi görünüyor.

FİTCH RATİNGS KREDİ NOTLARI

Fitch Ratings ise kredi not değerini nasıl yaptığı be BBB’nin anlamının ne olduğu oldukça merak ediliyor.

Fitch Ratings ise kredi notlarını şu şekilde yapmaktadır;

AAA: güvenilir ve istikrarlı demektir

AA: kalitelidir ve ufak riskler vardır

A: ekonomik durum paraya göre belirlenir

BBB: o gün iyidir fakat uzun vade de ne olur bilinmez

BB: değişikliklerden etkilenebilir

B: değişkenlik mevcuttur

CCC: şu an zayıftır fakat duruma göre güçlenebilir

CC: zayıftır

C: son derece zayıftır iflas ya da aşırı borç durumu oluşabilir

D: Yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ya hiç ya da neredeyse hiç karşılanmıyordur.