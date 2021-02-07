Türkiye’de Koronavirüs: Son 24 Saatte 6 Bin 670 Vaka, 112 Can Kaybı

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat Pazar günlük korona hasta tablosunu açıkladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, koronavirüs vakalarında düşüş görülürken, can kayıpları ise hala ciddiyetini koruyor.

7 Şubat günlük koronavirüs hasta tablosu

Son 24 saatte Türkiye’de 129 bin test yapılırken, 6 bin 670 vaka tespit edildi. Tabloya göre 112 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 201 oldu. Son verilerle birlikte Türkiye’de toplam test sayısı 30 milyon 616 bin olurken, vaka sayısı 2 milyon 531 bin, vefat sayısı ise 26 bin 797 oldu.