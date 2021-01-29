Türkiye’de Kaç Mutant Virüs Var? Yanıtı Belli Oldu!

Mutasyonlu virüs vakası sayısı 128

Koronavirüs vaka sayısının dünya genelinde 100 milyonu aşması ve ölüm sayısının 2 milyonu geçmesinin ardından küresel pandemide yeni korku mutant virüsler. Türkiye’de de bir süredir mutant virüs vakaları tespit ediliyor ancak buna karşın net sayı bilinmiyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüsle ilgili açıklama yaptı.

Koca, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: