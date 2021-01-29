Türkiye’de Kaç Mutant Virüs Var? Yanıtı Belli Oldu!

Sağlık Bakanı, tüm dünyanın korkulu bir şekilde takip ettiği mutant virüs vakaları ile ilgili olarak ilk defa sayı paylaştı!

Türkiye’de Kaç Mutant Virüs Var? Yanıtı Belli Oldu!

Koronavirüs vaka sayısının dünya genelinde 100 milyonu aşması ve ölüm sayısının 2 milyonu geçmesinin ardından küresel pandemide yeni korku mutant virüsler. Türkiye’de de bir süredir mutant virüs vakaları tespit ediliyor ancak buna karşın net sayı bilinmiyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüsle ilgili açıklama yaptı.

Mutasyonlu virüs vakası sayısı 128

Koca, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.
  • Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.
  • Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.
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